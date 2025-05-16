BKPP專訪｜BillKin哭了 PP Krit銘記母親患重病艱難日子獲對方默默支持(有片+多圖)

泰國最強人氣CP組合「BKPP」Billkin和PP Krit首度於大銀幕合體，主演改編自台灣爆紅電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰國瘋狂喜劇《關於我和鬼變成家人的那封利是》(The Red Envelope)，兩人早前親身來港並接受本報訪問，這對螢幕前默契十足的CP，原是相識近10年的同齡好友，他們直言私下不時互嘲鬥嘴，甚至過火吵架，當談到對方為自己做過的感動事，PP分享母親曾因病接受深切治療，感激當時正忙於巡迴演唱的Billkin亦不時抽空探望，向來感性的Billkin聽PP分享銘記心於的往事，雙眼通紅，默默落淚。

Billkin和PP憑BL劇《以你的心詮釋我的愛》成為泰國最強CP，默契十足；而Billkin更憑《全職乖孫》獲封亞太影帝，演技備受肯定。不過，兩人演瘋狂喜劇卻是第一次，全賴監製Banjong Pisanthanakun獨具慧眼，Banjong直言看台灣原版時，腦海已經想像由Billkin和PP分演許光漢和林柏宏的角色，於是邀請兩人參演。原版在亞洲地區爆紅，Billkin坦言起初有點壓力，「因為原版很出色，擔心能否拍得好，但泰版加入很多本地元素，也有自己的魅力和特色。」監製找來《去吧！女神兵團》導演Chayanop Boonprakob執導，大讚兩人喜感爆燈，拼湊的火花超乎想像。 選角方面，可曾考慮兩人對調角色？PP打趣答道，「若由Billkin演迪迪，可能效果沒有我演得那麼sexy。」Billkin猛力點頭表示認同，「PP有很強的個人獨特性，又生得高大，我無法演得像他那麼好。」話雖如此，Billkin演的阿文被迪迪上身後，仍是要流露迪迪的性感一面，Billkin坦言是大挑戰，「我是從自己的角度看阿文被上身後的模樣，當然我也會問PP意見，若是由他做會怎樣，再融合監製和導演意見。」他笑問記者誰演上身後的阿文最神似，接著他與PP「神同步」地指著監製，然後起哄要求監製即席示範，爆笑一場後，PP認真表示，每當感疑惑都會向監製求教，監製也會在片場示範。

Billkin和PP識於微時，從中學年代到加入演藝圈，由人氣劇集《以你的心詮釋我的愛》到首次合作拍電影，見證彼此成長。PP坦言，「每次合作都感到大家有所不同，幸好我倆認識多年，好了解對方演戲方式，其實每次合作拍戲，都會按劇本要求演繹角色，多於個人層面的相處。」兩人默契十足，一個眼神已猜到對方想甚麼，拍喜劇當然有不少即興發揮，經常笑破肚皮，「我們很了解認識對方，拍戲時都有臨場爆肚，原劇本的對白已好笑，當聽到從對方口中說出來，有時真的會爆笑。」 談到鬼上身的情節，最爆笑的兩場是Billkin在街頭裸跑，用燈柱大跳鋼管舞，以及穿濕身漁網透視裝，在夜店個人表演跳性感舞步，問到哪一場較難堪時，Billkin笑指兩場都很尷尬，連playback都不敢看，「裸跑的一場真的在街頭拍攝，雖已封街但仍有很多演員和工作人員，我要跳舞更要在那警察前，整古作怪扮鬼臉；另外在夜店舞池跳舞，周圍的人距離很近，我要跳平時不會跳的舞，兩場戲都令人很不好意思。不過當進入演員狀態，專注投入角色就沒甚麼害羞，但一cut機我就立即離場，否則工作人員對望，就會好尷尬。」PP扮演已鬼魂迪迪，為了營造「飄浮」感覺，他特地在拍戲前，花了幾個星期學踩電動平衡車(Hoverboard)，再配合CG效果。

兩人在戲中角色，從鬥氣冤家到為對方捱義氣，甚至願為對方犧牲。在片尾播放的NG片段，看到PP不時取笑Billkin，私下兩人怎樣相處？Billkin坦言，兩人經常互嘲，問到可試過玩到嬲嬲豬？Billkin秒回：「當然有！經常發生！」PP頓時哈哈大笑，Billkin續說：「有時鬧完交會哄對方，有時又會越鬧越大。」PP自言較成熟，「如果我自知有錯，都會選擇直接向他道歉，問清楚有甚麼不妥，我本身也是較成熟的人。」不過在旁的Billkin即時冷笑一聲，「其實我也不定要人「氹」，不過有甚麼事都想誠實表達，當覺得無所謂就讓事情過去，但有時內心過不到，也會咬住唔放。」 相識10載，能夠互嘲鬥氣吵架又和好，兩人必須帶著愛，談到為對方做過最感動的事，PP立即想到母親住院的艱難日子，「有段時間媽媽病了入院，要接受深切治療，那時Billkin正舉行演唱會，每天都會去綵排練習，那練習室就在我媽的醫院附近，他經常會來探我媽，有時我知道，有時我不知，他要照顧自己，還要探望我家人，對我來說很感動，因為那段日子很難受……」聽PP銘記於心的感激，Billkin不自禁的默默淌淚，甚至要向工作人員拿紙巾抺淚，並需小休收拾心情，此時PP才驚訝發現好友落淚，連忙代對方解釋，「Billkin是很感性的人。」雖然訪問因此要終結，無緣聽Billkin分享PP為他做的感動事，但看到Billkin的真情流露，也明白感性的他真是天賦演員，難怪年僅26歲已能駕馭高難度角色。