BL劇《4MINUTES》泰國大熱 Bible拗攣直男Jes上演床戲

泰國型男Jes(Jespipat Tilapornputt)接拍接拍BL劇《4MINUTES》，拍檔是憑《黑幫少爺愛上我》上位的Bible(Wichapas Sumettikul)，兩人合演的《4MINUTES》首播後引起亞洲觀眾熱烈討論，更一度登上X熱搜冠軍，熱度持續高企。
Viu Original原創泰劇《4MINUTES》屬奇幻BL題材，故事講述「富二代」格(Bible飾)是一名工商管理學院的大學生，某天醒來後他突然獲得超能力，能夠預見四分鐘後的未來；他在醫院意外觸碰到住院外科醫生泰娒(Jes飾)後，竟預視二人在床上耳鬢斯磨，令他大感不惑！後來格在打鬥中受傷再度送院，泰娒細心為他縫合傷口，使格再次憶起床戰連場的畫面，他也不禁打量起眼前人的肌肉線條。兩人在命運的安排下重逢，開始互相了解，令觀眾好奇Bible在劇中如何把直男Jes拗攣發展出男男關係！
Bible因參演大熱泰劇《黑幫少爺愛上我》吸納各地粉絲，不過向來表現「I人」的他自認不敢靠近拍檔，難怪Jes也坦言壓力大：「說真的一開始我覺得Bible很難接近，因為他很安靜，比我還要靜，所以我就想，這類人喜歡甚麼呢？我看他戴著手錶，便大膽跟他聊手錶，就這樣展開對話。」談到首次接拍BL劇集，Jes表示：「我認為這是表演的一種，演長劇或短劇都是我們的工作，所以我們會努力成為角色、理解角色，我也不會去想這是男女愛情劇還是BL劇。」劇集首播當晚強碰大台劇集完結篇和奧運直播，仍然登上X泰國流行趨勢排行榜第一名，《4MINUTES》安排逢星期六凌晨12時15分在「黃Viu煲劇平台」免費上架。