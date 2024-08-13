BL劇《4MINUTES》泰國大熱 Bible拗攣直男Jes上演床戲

泰國型男Jes(Jespipat Tilapornputt)接拍接拍BL劇《4MINUTES》，拍檔是憑《黑幫少爺愛上我》上位的Bible(Wichapas Sumettikul)，兩人合演的《4MINUTES》首播後引起亞洲觀眾熱烈討論，更一度登上X熱搜冠軍，熱度持續高企。

Viu Original原創泰劇《4MINUTES》屬奇幻BL題材，故事講述「富二代」格(Bible飾)是一名工商管理學院的大學生，某天醒來後他突然獲得超能力，能夠預見四分鐘後的未來；他在醫院意外觸碰到住院外科醫生泰娒(Jes飾)後，竟預視二人在床上耳鬢斯磨，令他大感不惑！後來格在打鬥中受傷再度送院，泰娒細心為他縫合傷口，使格再次憶起床戰連場的畫面，他也不禁打量起眼前人的肌肉線條。兩人在命運的安排下重逢，開始互相了解，令觀眾好奇Bible在劇中如何把直男Jes拗攣發展出男男關係！