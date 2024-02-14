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娛樂
2024-02-14 14:30:03

BL劇《PIT BABE》宣布12位演員來港辦見面會 下月殺到獲泰國旅遊局全⼒⽀持

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泰國BL劇《Pit Babe》（極速戀⼈）突圍⽽出，成為近期熱門作品。

泰國BL劇《Pit Babe》（極速戀⼈）突圍⽽出，成為近期熱門作品。

以賽⾞為主題的泰國BL劇《Pit Babe》（極速戀⼈）早前突圍⽽出，每當劇集播出均登上X (Twitter) 熱⾨話題排名，該劇剛剛在泰國舉辦的終映會⾨票在開賣5分鐘內迅速售罄，⾜⾒其受歡迎程度。乘着這股熱潮，劇組決定舉辦亞洲巡迴⾒⾯會，並選擇⾹港作為⾸站，全體12位演員下月將拉大隊殺入⾹港。《"Pit Babe" Asia Tour, 1st Fan Meeting in Hong Kong》將於2024年3⽉16⽇（星期六）在海洋公園怡慶坊舉⾏，演員們將⼤派福利，與粉絲們共度愉快⿈昏。

Change2561首部BL電視劇《Pit Babe》（極速戀人），更是首部ABO題材泰劇，一推出即成熱話。《Pit Babe》作為一部環繞賽車推動的電視劇，劇中更是豪擲重金，打造精彩絕倫的賽車場面，將觀眾帶進熱血沸騰的賽車世界，讓人觀看時也能感受速度和激情。劇中主要由新人演員擔綱，但表現出色，尤其是劇中兩位主角，分別飾演Pit Babe的Pavel與飾演Charlie的Pooh。劇中的Pit Babe從一個不知情為何物的冷漠冰山，到慢慢學懂開放心胸， 被Charlie的好意與感情融化，從相識到相愛，過程描繪得非常細膩，展現了人物內心的變化和成長，讓觀眾能夠深刻感受到愛情的力量；除了愛情故事，劇中還探討了夢想、家庭、友誼等多重主題，使得整部劇不僅僅是浪漫愛情的敘述，更有著深刻的生活和社會意義。

12子為了回饋觀眾們的愛戴，他們除了帶來特別表演，亦預備 了豐富的粉絲福利，最吸引的首推團體合照福利，是次演唱會更有香港場限定─VIP Zone 12：1合照福利，體驗被12子包圍。除此之外，更有簽名海報和擊掌環節等，12子首次來港盡顯滿滿誠意。

為⽅便海外粉絲來港與偶像會⾯，吸引外地粉絲來港旅遊，今次更推出⾹港⾸個「旅遊 x 追星」體驗套票，除了可優先⼊場觀看綵排環節，同時更可進⼊海洋公園遊玩及⼊住四星級酒店，是次⾒⾯會更獲海洋公園及泰國旅遊局全⼒⽀持。《"Pit Babe" Asia Tour, 1st Fan Meeting in Hong Kong》⾨票已定2⽉15⽇（星期四）下午1時獨家在Klook公開發售。票價分為$1,880、$1,480、$980；$5,980、$4,980 (旅遊套票)。

《Pit Babe》全體12位演員下月將拉大隊殺入⾹港。

《Pit Babe》全體12位演員下月將拉大隊殺入⾹港。

《Pit Babe》是首部ABO題材泰劇，一推出即成熱話。

《Pit Babe》是首部ABO題材泰劇，一推出即成熱話。

"Pit Babe" Asia Tour, 1st Fan Meeting in Hong Kong

日期：2024年3月16日 (星期六）

時間：黃昏5時30分

地點：海洋公園．怡慶坊

門票將於2月15日下午1時於Klook開售

Pit Babe 極速戀⼈ PavelPooh
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