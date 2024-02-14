BL劇《PIT BABE》宣布12位演員來港辦見面會 下月殺到獲泰國旅遊局全⼒⽀持

以賽⾞為主題的泰國BL劇《Pit Babe》（極速戀⼈）早前突圍⽽出，每當劇集播出均登上X (Twitter) 熱⾨話題排名，該劇剛剛在泰國舉辦的終映會⾨票在開賣5分鐘內迅速售罄，⾜⾒其受歡迎程度。乘着這股熱潮，劇組決定舉辦亞洲巡迴⾒⾯會，並選擇⾹港作為⾸站，全體12位演員下月將拉大隊殺入⾹港。《"Pit Babe" Asia Tour, 1st Fan Meeting in Hong Kong》將於2024年3⽉16⽇（星期六）在海洋公園怡慶坊舉⾏，演員們將⼤派福利，與粉絲們共度愉快⿈昏。

Change2561首部BL電視劇《Pit Babe》（極速戀人），更是首部ABO題材泰劇，一推出即成熱話。《Pit Babe》作為一部環繞賽車推動的電視劇，劇中更是豪擲重金，打造精彩絕倫的賽車場面，將觀眾帶進熱血沸騰的賽車世界，讓人觀看時也能感受速度和激情。劇中主要由新人演員擔綱，但表現出色，尤其是劇中兩位主角，分別飾演Pit Babe的Pavel與飾演Charlie的Pooh。劇中的Pit Babe從一個不知情為何物的冷漠冰山，到慢慢學懂開放心胸， 被Charlie的好意與感情融化，從相識到相愛，過程描繪得非常細膩，展現了人物內心的變化和成長，讓觀眾能夠深刻感受到愛情的力量；除了愛情故事，劇中還探討了夢想、家庭、友誼等多重主題，使得整部劇不僅僅是浪漫愛情的敘述，更有著深刻的生活和社會意義。