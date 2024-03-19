BL泰劇《Pit Babe》粉絲見面會大派福利 唱《Better Me》掀高潮

人氣BL泰劇《Pit Babe》（極速戀⼈）的12位演員日前(16日)在海洋公園舉行以香港為首站的《「Pit Babe」首個亞洲巡迴粉絲見面會》，全團12人包括飾演Pit Babe的Pavel，聯同Pooh、Garfield、Sailub、Pon、Topten、Lee、Pop、Benz、Nut、Ping和Michael，在兩小時的演出中，12位演員不但演唱了劇粉最愛的劇集歌曲，還與粉絲進行了親密的互動，施展渾身解數大派福利。

見面會以12位演員演唱劇集主題曲《Speed of Love》拉開序幕，穿著劇中賽車服的12位演員仿佛將現場粉絲帶回劇集開播的瞬間，立刻點燃了現場的氣氛。 晚會的另一個亮點是兩個遊戲環節，12子都絞盡腦汁各出奇謀，在遊戲間的互動滿滿，令現場粉絲尖叫連連。晚會的高潮是劇集12位演員分組演唱劇集專屬插曲，尤其主角Pavel和Pooh演唱的劇集定情曲《Better Me》時，兩人的深情演繹，伴隨著歌曲的溫柔旋律和浪漫的歌詞，讓現場觀眾沈浸在甜蜜的氛圍中。