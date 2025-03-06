BL男神上村謙信香港涉非禮被捕 內地粉絲揚言已聘律師助偶像度難關

上村謙信去年底憑BL日劇《未成年》人氣飆升，可惜走紅不夠半年，上村到香港舉辦粉絲見面會卻驚爆涉「猥褻侵犯」被捕消息，其所屬的Stardust事務所立即宣布已跟上村謙信解除合約，並以「確認嚴重違反合約行為」為理由，把他飛出日本男團ONE N' ONLY，令各地粉絲紛表震驚。

上村謙信因《未成年》打開中國市場，是次香港活動亦吸引不少內地粉絲捧場，當傳出在港被捕後，有身在深圳的中國支持者在網上呼籲「姊妹們」，望幫手聯繫上村的日本家人或朋友，聲稱已找了律師，又表示「律師費別擔心有我」，誓言要力撐偶像及支持到底。不過，有網民卻批評發帖者，認為追隨偶像的程度過於瘋狂，且盲目到失去理智。