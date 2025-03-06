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娛樂
2025-03-06 09:00:19

BL男神上村謙信香港涉非禮被捕 內地粉絲揚言已聘律師助偶像度難關

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BL偶像上村謙信在港被捕，爆出在慶功上非禮一名女性翻譯員。

BL偶像上村謙信在港被捕，爆出在慶功上非禮一名女性翻譯員。

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上村謙信去年底憑BL日劇《未成年》人氣飆升，可惜走紅不夠半年，上村到香港舉辦粉絲見面會卻驚爆涉「猥褻侵犯」被捕消息，其所屬的Stardust事務所立即宣布已跟上村謙信解除合約，並以「確認嚴重違反合約行為」為理由，把他飛出日本男團ONE N' ONLY，令各地粉絲紛表震驚。

上村謙信因《未成年》打開中國市場，是次香港活動亦吸引不少內地粉絲捧場，當傳出在港被捕後，有身在深圳的中國支持者在網上呼籲「姊妹們」，望幫手聯繫上村的日本家人或朋友，聲稱已找了律師，又表示「律師費別擔心有我」，誓言要力撐偶像及支持到底。不過，有網民卻批評發帖者，認為追隨偶像的程度過於瘋狂，且盲目到失去理智。

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有內地粉絲揚言已找了律師，誓要力撐偶像到底。 上村謙信走紅不夠半年，星途卻宣告玩完。 上周六，上村謙信與本島純政以男男CP舉行香港粉絲見面會。

BL拍檔受牽連

據了解，25歲的上村謙信於上周六（3月1日）偕同《未成年》拍檔本島純政以男男CP見香港fans，經結束見面會後，上村於當天隨工作人員到旺角砵蘭街一餐廳出席慶功宴，其間疑非禮一名27歲女翻譯員。翌日（3月2日），女事主報警後，警員同日在尖沙咀拘捕上村謙信；在司法機構網站上顯示，警方是以「猥褻侵犯」罪名拘捕上村謙信（KAMIMURA KENSHIN），並已在西九龍裁判法院提堂，案件排期至4月15日早上於西九龍裁判法院再訊。

上村謙信在港被捕一事已傳回日本，其個人社交網帳戶全被關閉，亦有人關注到《未成年》的另一主角本島純政，只見本島最後出post是分享香港見面會的台前幕後花絮，在拍檔被捕後一直未有更新IG，上村自毀前途之餘，更連累本島純政的演藝發展也受到影響。

本島純政在香港活動結束後分享當日花絮及答謝fans。 上村謙信與本島純政的香港行亦到了迪士尼樂園。 上村謙信與本島純政有關《未成年》的活動全被取消。 上村謙信案件排期至4月15日早上於西九龍裁判法院再訊。

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