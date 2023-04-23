BLACKPINK二度征服COACHELLA舞台 傳Lady Gaga Selena Gomez任嘉賓最終冇影

韓國女團BLACKPINK今日(23日)香港時間中午12時20分二度登上美國的COACHELLA舞台，上周BLACKPINK表演時，大會公布現場聚集了12.5萬名觀眾，網上直播收看人數達2.5億，破了COACHELLA的歷年紀錄。有美國統計公司稱，上周於Twitter有關COACHELLA的帖文逾960萬篇，但當中有780萬篇是提及BLACKPINK的，整過音樂節被改名變成PINKCHELLA。

演出曲目流程略作微調 BLACKPINK本周的演出，大致和上周一樣，以《Pink Venom》、《Kill This Love》、《How You Like That》、《Pretty Savage》、《Kick lt》等破億大熱金曲作開場，即時炒熱現場氣氛。之後成員各自獻上solo舞台，打頭陣的Jennie繼續將芭蕾舞蹈與歌曲《You and Me》，Jisoo則獻上全新作品《Flower》，Rosé就以《Gone》作引子，帶出《On The Ground》，Lisa就以《LaLisa》結合鋼管舞，跟著與16位舞蹈員一起唱跳《Money》，4人之後再度合體，唱出《DDU-DU-DDU-DU》、《BOOMBAYAH》及《Lovesick Girls》等歷年好歌。

Jennie再度化身成hot baby。