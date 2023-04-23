熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 九龍城潑水節 澳門旅遊 日本旅遊 姜濤 二手樓 回鄉證 香港學校 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-04-23 15:23:30

BLACKPINK二度征服COACHELLA舞台 傳Lady Gaga Selena Gomez任嘉賓最終冇影

分享：
K-Pop

換上新裝的BLACKPINK。

韓國女團BLACKPINK今日(23日)香港時間中午1220分二度登上美國的COACHELLA舞台，上周BLACKPINK表演時，大會公布現場聚集了12.5萬名觀眾，網上直播收看人數達2.5億，破了COACHELLA的歷年紀錄。有美國統計公司稱，上周於Twitter有關COACHELLA的帖文逾960萬篇，但當中有780萬篇是提及BLACKPINK的，整過音樂節被改名變成PINKCHELLA

K-Pop

BLACKPINK的COACHELLA舞台，最終沒有嘉賓。

演出曲目流程略作微調

BLACKPINK本周的演出，大致和上周一樣，以《Pink Venom》、《Kill This Love》、《How You Like That》、《Pretty Savage》、《Kick lt》等破億大熱金曲作開場，即時炒熱現場氣氛。之後成員各自獻上solo舞台，打頭陣的Jennie繼續將芭蕾舞蹈與歌曲《You and Me》，Jisoo則獻上全新作品《Flower》，Rosé就以《Gone》作引子，帶出《On The Ground》，Lisa就以《LaLisa》結合鋼管舞，跟著與16位舞蹈員一起唱跳《Money》，4人之後再度合體，唱出《DDU-DU-DDU-DU》、《BOOMBAYAH》及《Lovesick Girls》等歷年好歌。

K-Pop

Jennie再度化身成hot baby。

共獻唱18首歌曲

表演前網上曾傳出Lady GagaSelena Gomez，本周會以嘉賓形式登場與BLACKPINK合唱，最終兩人並沒有出現在COACHELLA的舞台。整場演出BLACKPINK共獻唱了18首歌曲，除了服裝換、化妝換過全新外，所有演出曲目流程，大致與上周一樣，只是略為微調令舞台更加盡善盡美。BLACKPINK四閨女憑藉今次二度征服COACHELLA舞台，再一次向世人展示全球最紅女團身價。

K-Pop

將韓國傳統扇舞融入演出中。

生活

演場觀眾超過10萬，最終人數要待大會公布。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受