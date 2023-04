BLACKPINK二度征服COACHELLA舞台 傳Lady Gaga Selena Gomez任嘉賓最終冇影

演出曲目流程略作微調

BLACKPINK本周的演出,大致和上周一樣,以《Pink Venom》、《Kill This Love》、《How You Like That》、《Pretty Savage》、《Kick lt》等破億大熱金曲作開場,即時炒熱現場氣氛。之後成員各自獻上solo舞台,打頭陣的Jennie繼續將芭蕾舞蹈與歌曲《You and Me》,Jisoo則獻上全新作品《Flower》,Rosé就以《Gone》作引子,帶出《On The Ground》,Lisa就以《LaLisa》結合鋼管舞,跟著與16位舞蹈員一起唱跳《Money》,4人之後再度合體,唱出《DDU-DU-DDU-DU》、《BOOMBAYAH》及《Lovesick Girls》等歷年好歌。