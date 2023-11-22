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娛樂
2023-11-22 12:01:14

BLACKPINK公主look齊集白金漢宮 網民讚Lisa湖水綠晚裝最搶眼

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BLACKPINK獲邀參加在倫敦白金漢宮舉辦晚宴，四人穿上隆重晚裝登場。

BLACKPINK獲邀參加在倫敦白金漢宮舉辦晚宴，四人穿上隆重晚裝登場。

英國時間11月21日晚上，南韓女團BLACKPINK獲邀參加在倫敦白金漢宮舉辦晚宴，四人穿上隆重晚裝登場，英王查理斯三世在致辭中特意提及BLACKPINK，稱讚她們給全世界帶來的積極影響。

南韓總統尹錫悅近日出訪英國進行訪問，尹錫悅出席位於白金漢宮舉辦的晚宴，紅遍世界各地的BLACKPINK也以嘉賓身份參加，查理斯在致詞時一一讀出四位成員的名字，並表達感謝：「我讚揚BLACKPINK的Jennie、Jisoo、Lisa、Rose，她們向世界各地傳達了有關環境和永續發展的理念，看到韓國年輕一代致力於這一事業，特別鼓舞人心。」當聽到自己的名字被提及時，四人紛紛露出驚喜又害羞的神情，相當可愛。

被封泰國公主

BLACKPINK自2016年成軍出道，近年風靡全球樂迷，四位成員的續約問題正成為坊間焦點，近日BLACKPINK久違合體，粉絲當然為之興奮。尹錫悅在宴會上也以英文演講，更提及BLACKPINK，並稱：「如果英國有披頭四、Queen、哈利波特、碧咸的黃金右腳，那韓國就有BTS、BLACKPINK、魷魚遊戲、孫興慜的右腳。」BLACKPINK當晚全部以連身晚裝亮相，展現優雅氣質。

四人今次打扮猶如公主一樣；Lisa穿上湖水綠晚裝，十分搶眼，更被網民大讚簡直是「泰國公主」！至於Jisoo身穿黑色方領泡泡袖連身裙，手持黑色包包，同樣高貴大方，而Rose穿了黑色緊身裙襯高踭鞋，頭上更有一條黑色絲帶，Jennie則着了一襲白色連身裙，露出白滑香肩。

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BLACKPINK齊人現身白金漢宮晚宴，更與英王查理斯同框。 Lisa穿薄荷色禮服，高貴大方。 Rose與Jennie聽到自己名字即露出含羞笑容。 Jisoo身穿黑色方領泡泡袖連身裙。
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