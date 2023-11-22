BLACKPINK公主look齊集白金漢宮 網民讚Lisa湖水綠晚裝最搶眼

英國時間11月21日晚上，南韓女團BLACKPINK獲邀參加在倫敦白金漢宮舉辦晚宴，四人穿上隆重晚裝登場，英王查理斯三世在致辭中特意提及BLACKPINK，稱讚她們給全世界帶來的積極影響。

南韓總統尹錫悅近日出訪英國進行訪問，尹錫悅出席位於白金漢宮舉辦的晚宴，紅遍世界各地的BLACKPINK也以嘉賓身份參加，查理斯在致詞時一一讀出四位成員的名字，並表達感謝：「我讚揚BLACKPINK的Jennie、Jisoo、Lisa、Rose，她們向世界各地傳達了有關環境和永續發展的理念，看到韓國年輕一代致力於這一事業，特別鼓舞人心。」當聽到自己的名字被提及時，四人紛紛露出驚喜又害羞的神情，相當可愛。