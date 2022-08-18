BLACKPINK又創紀錄 專輯預售6天達150萬銷量

地球最紅女團BLACKPINK，於明天回歸推出歌曲《PINK VENOM》。歌曲MV將於明天香港時間中午12時於YouTube首播，外界正評估此歌要用幾多小時才獲破億點擊率，上次《How You Like That》就在24小時內收8,630萬觀看次數，而組合的第二張專輯《BORN PINK》，未推出先轟動。
預售24小時內達84,000張
據Ktown4U數據顯示，《BORN PINK》開始預售24小時內已達84,000張，比起第二位的NewJeans，本月1日推出的出道同名細碟創下的81,000張、第三位aespa上月推出《GIRLS》的78,000張，仍多出4,000張以上。BLACKPINK同輩女團TWICE的《Between 1 & 2》，則有36,400張銷量，完全顯示出K-Pop第一女團的無敵姿態。
預售量比上張專輯多1.8倍
今年10月舉行全球巡演的BLACKPINK，預計入場人數將達150萬人次。而 《PINK VENOM》本月11日開啟預售，截至17日共6日，預售量已超過150萬張。她們的正規一輯《THE ALBUM》在預售後6天裡，只售出80萬張，新專輯的預售量是上張專輯的1.8倍。