BLACKPINK又創紀錄 專輯預售6天達150萬銷量

地球最紅女團BLACKPINK，於明天回歸推出歌曲《PINK VENOM》。歌曲MV將於明天香港時間中午12時於YouTube首播，外界正評估此歌要用幾多小時才獲破億點擊率，上次《How You Like That》就在24小時內收8,630萬觀看次數，而組合的第二張專輯《BORN PINK》，未推出先轟動。

預售24小時內達84,000張 據Ktown4U數據顯示，《BORN PINK》開始預售24小時內已達84,000張，比起第二位的NewJeans，本月1日推出的出道同名細碟創下的81,000張、第三位aespa上月推出《GIRLS》的78,000張，仍多出4,000張以上。BLACKPINK同輩女團TWICE的《Between 1 & 2》，則有36,400張銷量，完全顯示出K-Pop第一女團的無敵姿態。