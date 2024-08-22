BLACKPINK契妹Ella Gross 成Teddy女團MEOVV 首位公布成員(有片)

BIGBANG、BLACKPINK及2NE1的唱片監製Teddy Park，創辦的公司The Black Label(TBL)去年已傳出將會推出公司首隊女子組合，6日前則公布女團的名字定為MEOVV。昨日TBL終於公開女團的第一位成員Ella Gross，並把她的個人出道宣傳片上載到YouTube。

留意開K-Pop的樂迷應該對Ella會有所形象，現年15歲的她，7歲已經出道成為多個時裝品牌的御用模特兒，2018年10歲簽約TBL，成為公司其下的兒童model。

父親是德裔美籍、媽媽是韓裔美籍的Ella，曾經取代全智賢，成為新世界免稅店的廣告主角，之後又經常會出現在BLACKPINK演唱會的後台，當時更被一眾fans形容為「小Jennie」，其IG坐擁408萬follower，人氣十分強勁。