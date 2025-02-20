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娛樂
2025-02-20 14:54:21

BLACKPINK宣布7月歐美舉行巡演 東京巨蛋連開3日 隨時突破27萬人入場

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BLACKPINK的經理人宣布7月她們將在歐美舉行巡演。

BLACKPINK的經理人宣布7月她們將在歐美舉行巡演。

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韓國女團BLACKPINK202223年舉行的66場《BORN PINK TOUR》，成功賣出1,815,183張門票，創下總票房成績331,818,122美元(25.8億港元)的佳績。使她們成為首支亞洲藝人，演唱會門票能達到3億美元票房的紀錄。

BLACKPINK 4位成員近日陸續回歸推出個人專輯，並取得不同程度的佳績，像在成為Spotify歷史上首個所有成員，同時以 solo歌手身份登上全球排行榜的團體。

而她們的團體約經理人YG娛樂昨晚宣布，BLACKPINK將於今年7月啟動新一輪世界巡演，並登陸全球10座城市進行演出。包括756日，在韓國京畿道高陽綜合體育場舉行兩場揭幕演出，之後飛到美國洛杉磯、芝加哥、紐約、加拿大多倫多、法國巴黎、義大利米蘭、西班牙巴塞羅那、英國倫敦及日本東京等。

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BLACKPINK 4位成員近日回歸都取得不錯佳績，令她們的巡演有了信心保證。 BLACKPINK 最新巡演海報時間表。 BLACKPINK這次世巡，料將掀起一片搶飛熱潮。 BLACKPINK最新巡演海報時間表。 BLACKPINK將在7月啟動新一輪世界巡演，登陸全球10座城市。

值得關注的是，倫敦站的演出將在著名的溫布萊球場舉行，這是繼防彈少年團(BTS)後，第二支能夠登上溫布萊舞台的K-Pop組合；而在東京則會連續3日在巨蛋體育館開騷，以每日平均90,000人購票，總入場人數除時突破27萬。

YG娛樂表示，BLACKPINK這次世界巡演，將為歌迷帶來高品質、高規格的演出，絕對不亞於前一輪世巡《BORN PINK TOUR》，fans們期待著BLACKPINK的精彩表現，而這次巡演將再次展現她們的魅力與實力。

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