BLACKPINK宣布7月歐美舉行巡演 東京巨蛋連開3日 隨時突破27萬人入場

BLACKPINK的經理人宣布7月她們將在歐美舉行巡演。

韓國女團BLACKPINK，2022至23年舉行的66場《BORN PINK TOUR》，成功賣出1,815,183張門票，創下總票房成績331,818,122美元(約25.8億港元)的佳績。使她們成為首支亞洲藝人，演唱會門票能達到3億美元票房的紀錄。

BLACKPINK 4位成員近日陸續回歸推出個人專輯，並取得不同程度的佳績，像在成為Spotify歷史上首個所有成員，同時以 solo歌手身份登上全球排行榜的團體。

而她們的團體約經理人YG娛樂昨晚宣布，BLACKPINK將於今年7月啟動新一輪世界巡演，並登陸全球10座城市進行演出。包括7月5、6日，在韓國京畿道高陽綜合體育場舉行兩場揭幕演出，之後飛到美國洛杉磯、芝加哥、紐約、加拿大多倫多、法國巴黎、義大利米蘭、西班牙巴塞羅那、英國倫敦及日本東京等。