BLACKPINK師妹BABY MONSTER 官宣11月出道(多圖)

韓國女團BLACKPINK的師妹團BABY MONSTER，原定9月出道，有傳YG娛樂因為要處理BLACKPINK續約問題，無暇為BABY MONSTER的出道做準備。今日YG娛樂宣布，「BABY MONSTER預計11月出道，而且首張單曲將擁有強大情感，為了達到最佳效果，我們對主打曲目的挑選格外謹慎，」

為成為世界女團押後出道

YG娛樂續指，BABYMONSTER的先行單曲已經準備就緒，成員正在為歌曲進行排舞工作，預計月底會為歌曲拍攝MV。此前他們曾透露，已為BABY MONSTER挑選了一首「強勁嘻哈的歌曲」。其實YG娛樂為了複製第二隊BLACKPINK，請來多位歐美音樂家進行交流，投注不少心力在出道曲上，而且為高品質，不得不押後她們的出道日期。