BLACKPINK師妹BABY MONSTER 官宣11月出道(多圖)

韓國女團BLACKPINK的師妹團BABY MONSTER，原定9月出道，有傳YG娛樂因為要處理BLACKPINK續約問題，無暇為BABY MONSTER的出道做準備。今日YG娛樂宣布，「BABY MONSTER預計11月出道，而且首張單曲將擁有強大情感，為了達到最佳效果，我們對主打曲目的挑選格外謹慎，」
為成為世界女團押後出道
YG娛樂續指，BABYMONSTER的先行單曲已經準備就緒，成員正在為歌曲進行排舞工作，預計月底會為歌曲拍攝MV。此前他們曾透露，已為BABY MONSTER挑選了一首「強勁嘻哈的歌曲」。其實YG娛樂為了複製第二隊BLACKPINK，請來多位歐美音樂家進行交流，投注不少心力在出道曲上，而且為高品質，不得不押後她們的出道日期。
今年早前YG的創始人梁鉉錫，已經透過網絡節目《Last Evaluation》，介紹BABYMONSTER的7位成員，儘管他在節目前期，表示組合只有5名成員，但最終陣容還是率先公布的7人，當中包括日本籍的Ruka、Asa，泰國籍的Chiquita、Pharita，以及韓國籍的Ahyeon、Haram和Rora。在節目中，梁鉉錫更找來BLACKPINK的Lisa、Jennie為師妹上課，又安排眾成員翻唱BLACKPINK 的《Stay》和Olivia Rodrigo 的《Traitor 》等流行歌曲，來顯示她們的歌唱與rap的實力。