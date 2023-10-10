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娛樂
2023-10-10 22:44:01

BLACKPINK師妹BABY MONSTER 官宣11月出道(多圖)

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BABYMONSTER成員最大21歲、最細14歲，平均年齡只有17歲。

韓國女團BLACKPINK的師妹團BABY MONSTER，原定9月出道，有傳YG娛樂因為要處理BLACKPINK續約問題，無暇為BABY MONSTER的出道做準備。今日YG娛樂宣布，「BABY MONSTER預計11月出道，而且首張單曲將擁有強大情感，為了達到最佳效果，我們對主打曲目的挑選格外謹慎，」

 

為成為世界女團押後出道

YG娛樂續指，BABYMONSTER的先行單曲已經準備就緒，成員正在為歌曲進行排舞工作，預計月底會為歌曲拍攝MV。此前他們曾透露，已為BABY MONSTER挑選了一首「強勁嘻哈的歌曲」。其實YG娛樂為了複製第二隊BLACKPINK，請來多位歐美音樂家進行交流，投注不少心力在出道曲上，而且為高品質，不得不押後她們的出道日期。

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在節目《Last Evaluation》中，樂迷看到她們實力非凡。

今年早前YG的創始人梁鉉錫，已經透過網絡節目《Last Evaluation》，介紹BABYMONSTER的7位成員，儘管他在節目前期，表示組合只有5名成員，但最終陣容還是率先公布的7人，當中包括日本籍的Ruka、Asa，泰國籍的Chiquita、Pharita，以及韓國籍的Ahyeon、Haram和Rora。在節目中，梁鉉錫更找來BLACKPINK的Lisa、Jennie為師妹上課，又安排眾成員翻唱BLACKPINK 的《Stay》和Olivia Rodrigo 的《Traitor 》等流行歌曲，來顯示她們的歌唱與rap的實力。

 

▼BABYMONSTER的預熱歌曲《DREAM》，未正式出道上載4個月，已擁5,200萬點擊。▼

BABYMONSTER日籍成員Ruka，年齡最大21歲，負責raping與舞蹈。

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BABYMONSTER日籍成員Asa，17歲，負責舞蹈、raping，歌唱實力亦佳，是隱藏的ACE。

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BABYMONSTER泰籍成員Pharita，18歲，負責歌唱與顏值擔當。

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BABYMONSTER泰籍成員Chiquita，14歲，被譽為Lisa接班人，人氣是團中首一、二位，唱、rap、舞都有一定水準。

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BABYMONSTER韓籍成員Ahyeon，16歲，官宣隊中的ACE，其翻唱Charlie Puth的《Dangerously》，盡顯爆炸性唱功，raping實力亦非常厲害。

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韓籍成員Rora，15歲，隊中隱藏的第3位ACE，唱跳十分有水準，而且曾被Jennie大讚外型，樣貌氣質有點像「國民初戀」秀智。

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BABYMONSTER韓籍成員Haram，15歲，歌唱擔當，唱腔非常有黑人騷靈味道，隊中的低音炮，顏值亦是團中數一數二。

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