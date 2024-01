BLACKPINK師妹BABYMONSTER 淩時淩分推抒情新曲《Stuck In The Middle》

《Stuck In The Middle》宣傳海報。

韓國女團BLACKPINK師妹BABYMONSTER,將於明天迷你一輯的先行單曲《Stuck In The Middle》,此曲是一首以簡約樂器伴奏,和鋼琴旋律營造溫暖氛圍的流行抒情歌曲。據她們的經理人YG娛樂介紹,「《Stuck In The Middle》這首新歌將展現BABYMONSTER的歌唱實力,讓大家更深入了解這個新團體的音樂風格和才華。」