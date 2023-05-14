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娛樂
2023-05-14 16:42:18

BLACKPINK師妹BABYMONSTER 釋出先行出道曲《DREAM》

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K-Pop

(左起)Chiquita、Ruka、Haram、Ahyeon、Pharita、Rora 及Asa。

由三位韓國籍成員Ahyeon(16)Haram(15)Rora(14)，兩位日本籍成員Ruka(21)Asa(17)，以及兩位泰國籍成員Chiquita(14)Pharita(17)組成的女團BABYMONSTER，平均年齡只有17歲，是YG娛樂繼BLACKPINK之後，時隔7年新推的女團，因此連英國音樂媒體NME、美國Billboard都以專題報道重點介紹，今年高度關注這隊女團。

BABYMONSTER先行出道曲《DREAM》。

YG社長梁鉉錫在上周四正式確定BABYMONSTER的新成員後，承諾會在今秋之前為她們推出首張出道專輯。韓國網站因此掀起熱烈討論，稱梁鉉錫一向不重承諾，過往多次開出空頭支票，正當fans認為BABYMONSTER要到明年才正式出道時，YG娛樂今日凌晨釋出BABYMONSTER的先行出道曲《DREAM》，來平息樂迷的紛爭。

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平均年齡只有17歲的BABYMONSTER，有兩位成員剛滿14歲。

《DREAM》盡顯唱功

DREAM》是一首慢版抒情歌，主要展示BABYMONSTER成員的歌唱功力，因此與一般K-Pop舞曲有別。當中成員溫暖而厚實中低音和清亮的高音，都盡顯她們卓越的演唱實力。而BABYMONSTER通過《DREAM》歌詞，講出出道前成員們的抱負和決心，展現無論遇到多麼艱苦的問題，與漫長等待出道歲月，亦絕不倒下和逃跑的意志。

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唱跳與外貌皆優的BABYMONSTER，未出道而引來全球樂壇關注。

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由2021年傳出道的BABYMONSTER，到2023年此刻仍未有確切出道日期。

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