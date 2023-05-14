BLACKPINK師妹BABYMONSTER 釋出先行出道曲《DREAM》

由三位韓國籍成員Ahyeon(16歲)、Haram(15歲)、Rora(14歲)，兩位日本籍成員Ruka(21歲)、Asa(17歲)，以及兩位泰國籍成員Chiquita(14歲)、Pharita(17歲)組成的女團BABYMONSTER，平均年齡只有17歲，是YG娛樂繼BLACKPINK之後，時隔7年新推的女團，因此連英國音樂媒體NME、美國Billboard都以專題報道重點介紹，今年高度關注這隊女團。

▲BABYMONSTER先行出道曲《DREAM》。▲ YG社長梁鉉錫在上周四正式確定BABYMONSTER的新成員後，承諾會在今秋之前為她們推出首張出道專輯。韓國網站因此掀起熱烈討論，稱梁鉉錫一向不重承諾，過往多次開出空頭支票，正當fans認為BABYMONSTER要到明年才正式出道時，YG娛樂今日凌晨釋出BABYMONSTER的先行出道曲《DREAM》，來平息樂迷的紛爭。