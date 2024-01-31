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娛樂
2024-01-31 16:07:54

BLACKPINK師妹BABYMONSTER 零時零分推抒情新曲《Stuck In The Middle》

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《Stuck In The Middle》宣傳海報。

韓國女團BLACKPINK師妹BABYMONSTER，將於明天迷你一輯的先行單曲《Stuck In The Middle》，此曲是一首以簡約樂器伴奏，和鋼琴旋律營造溫暖氛圍的流行抒情歌曲。據她們的經理人YG娛樂介紹，「《Stuck In The Middle》這首新歌將展現BABYMONSTER的歌唱實力，讓大家更深入了解這個新團體的音樂風格和才華。」

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值得一提的是，BABYMONSTER的首張迷你專輯，將於41日正式發行。同時，之前因病未有參加活動的成員Ahyeon即將回歸，這意味著BABYMONSTER將以7人完整體的形式在樂壇亮相。這將是她們以完整陣容正式出道的重要時刻，相信fans們都迫不及待地期待著組合的音樂和舞台表演。

 

 

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BABYMONSTER的音樂風格，以流行音樂為主，並融入抒情的元素，她們的音樂具溫暖、迷人和有趣的特點，並且能夠展現出個人特色和團體凝聚力。除了音樂活動，BABYMONSTER成員們也積極參與其他娛樂領域，如綜藝節目、廣告和時尚活動。多元發展為她們帶來了更多曝光機會，並且讓樂迷了解她們的個人魅力。fans可以期待他們在國際樂壇展現出色實力和個人魅力，帶給我們更多精彩作品和驚喜。

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《Stuck In The Middle》於韓國時間今晚凌晨播出。

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