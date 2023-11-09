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娛樂
2023-11-09 21:03:03

BLACKPINK成員各有新工作 YG差別對待Lisa 再惹離巢猜測

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BLACKPINK成員各有新工作，而且獲公司貼相宣傳。

韓國女團BLACKPINK與YG娛樂的續約問題，由今年7月開始傳出不同消息，至今仍未有定案。今日又再傳出Lisa，很大機會離巢，全因YG娛樂在公司社交媒平台，只貼出Jennie、Rosé和Jisoo的活動和廣告，獨缺Lisa的身影。這一情況引起fans關注，尤其近日多則Lisa的負面新聞，令 Lisa不再續約的傳聞甚囂塵上。

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YG差別對待Lisa，已經不是第一次。

YG娛樂近日為BLACKPINK成員接下多項新工作，包括Jennie以天價代言費，成為Market Curly的模特兒，在最新海報中，以自信姿態展示該品牌的連身裙。Rosé則參與了美妝品牌雪花秀最新宣傳海報拍攝，雪白肌膚和個人魅力，再度成為話題。Jisoo則擔任時尚雜誌《Elle》新加坡版的封面女郎，為讚飾品牌Cartier宣傳，兼接受雜誌採訪。

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BLACKPINK雖然剛完成演唱會，fans卻期待她們早些合體出新歌。

然而，YG娛樂卻沒有公開Lisa的任何活動照片，這種差別對待的舉動，引發fans圍繞著她離巢的各種猜測。而且Lisa近日新聞不斷，有報道指她在法國巴黎，沉醉與LVMH三公子Frédéric Arnault拍拖，不願工作。此外，她演出法國巴黎三大成人劇之一的《瘋馬秀》(Le Crazy Horse de Paris)，因而被中國社交平台微博刪除帳號，有人認為她作為超級偶像身份，不應參與成人節目的演出。對於Lisa的動向和未來計劃，粉絲們期待YG娛樂提供更多消息，以解答他們的疑惑和擔心。

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目前還沒有BLACKPINK和Lisa的官方確切消息。

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