BLACKPINK成員各有新工作 YG差別對待Lisa 再惹離巢猜測

韓國女團BLACKPINK與YG娛樂的續約問題，由今年7月開始傳出不同消息，至今仍未有定案。今日又再傳出Lisa，很大機會離巢，全因YG娛樂在公司社交媒平台，只貼出Jennie、Rosé和Jisoo的活動和廣告，獨缺Lisa的身影。這一情況引起fans關注，尤其近日多則Lisa的負面新聞，令 Lisa不再續約的傳聞甚囂塵上。

YG娛樂近日為BLACKPINK成員接下多項新工作，包括Jennie以天價代言費，成為Market Curly的模特兒，在最新海報中，以自信姿態展示該品牌的連身裙。Rosé則參與了美妝品牌雪花秀最新宣傳海報拍攝，雪白肌膚和個人魅力，再度成為話題。Jisoo則擔任時尚雜誌《Elle》新加坡版的封面女郎，為讚飾品牌Cartier宣傳，兼接受雜誌採訪。