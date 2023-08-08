BLACKPINK成團7周年 美國多個城市有紀念活動 YG代發感言預示續約成功

韓國女團BLACKPINK，今日迎來出道7周年紀念，其經理人YG娛樂公布，將在全球各地舉辦紀念活動。地點包括美國的紐約、洛杉磯和舊金山等主要城市，將會變成粉色城堡，為BLACKPINK出道7周年慶祝活動增添喜慶氛圍。

影響覆蓋時尚界

由Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa組成的BLACKPINK。自2016年8月8日出道以來，以其獨特音樂風格、強大的舞蹈實力，和魅力四溢的舞台表演，迅速在全球範圍內贏得了極大的影響力。她們不但在的MV在YouTube破了多項紀錄，而且在全球時尚界的影響力亦不可忽視。除了她們的時尚風格和穿搭成為時尚指標外，成員們亦經常出現在潮流雜誌的封面上，並受到許多國際知名品牌的青睞，令她們成為多個品牌的代言人，為時尚產業帶來新的動力，並在全球範圍內推動了一系列時尚趨勢。