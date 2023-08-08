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娛樂
2023-08-08 16:57:12

BLACKPINK成團7周年 美國多個城市有紀念活動 YG代發感言預示續約成功

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K-Pop

YG娛樂代發感言，預示她們續約成功。

韓國女團BLACKPINK，今日迎來出道7周年紀念，其經理人YG娛樂公布，將在全球各地舉辦紀念活動。地點包括美國的紐約、洛杉磯和舊金山等主要城市，將會變成粉色城堡，為BLACKPINK出道7周年慶祝活動增添喜慶氛圍。

 

影響覆蓋時尚界

JisooJennieRosé和Lisa組成的BLACKPINK。自201688日出道以來，以其獨特音樂風格、強大的舞蹈實力，和魅力四溢的舞台表演，迅速在全球範圍內贏得了極大的影響力。她們不但在的MVYouTube破了多項紀錄，而且在全球時尚界的影響力亦不可忽視。除了她們的時尚風格和穿搭成為時尚指標外，成員們亦經常出現在潮流雜誌的封面上，並受到許多國際知名品牌的青睞，令她們成為多個品牌的代言人，為時尚產業帶來新的動力，並在全球範圍內推動了一系列時尚趨勢。

生活

BLACKPINK將在美國多個城市舉辦慶祝活動。

紐約 洛杉磯城市播放紀念視頻

7周年慶祝活動，BLACKPINK請來日籍設計師Verdy，於紐約開設一個快閃店，該店將於明天起至811日運營，內設BLACKPINK紀念互動拍照機，供fans和遊客拍照留念。此外，位於新澤西州錫考克斯交匯站的76個螢幕將點亮粉色燈光，象徵著BLACKPINK的形象。紐約、洛杉磯和舊金山也將播放回顧BLACKPINK過去7年發展歷程的紀念視頻，讓fans們回顧和分享BLACKPINK的成長和經歷。

生活

亞洲地區fans可到星巴克咖啡店，購買BLACKPINK聯名系列產品，即獲贈紀念貼紙。

亞洲星巴克買咖啡送BLACKPINK貼紙

此外，BLACKPINK還宣布，亞洲9個國家和地區的星巴克咖啡店，將向購買BLACKPINK聯名系列產品的顧客贈送紀念貼紙，以感謝粉絲們一直以來的支持和愛護。BLACKPINK通過他們經理公司發表7周年感言，除表達對fans的感謝之情，並期待與fans們共度美好未來，這亦宣告她們與YG娛樂的合約將會繼續。

BLACKPINK成團7周年圖冊：

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