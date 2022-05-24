BLACKPINK拍《Rolling Stone》封面 G-GRAGON中指回應Jennie緋聞

兩大頂流韓團防彈少年團(BTS)的V與BLACKPINK的Jennie近日傳出緋聞，指兩人同遊濟州島，討論區的fans都認為相片是P圖，兩位的經理人BIGHIT MUSIC和YG娛樂均未對報道作出表態，選擇沉默讓事件繼續發酵。Jennie的前緋聞男友BIGBANG隊長G-GRAGON(GD)，則於自創品牌peaceminusonedotcom的IG大頭照，換上一張豎起中指照來回應緋聞，以此來洩露心聲。

《 Rolling Stone 》封面第3支女團 而Jennie與BLACKPINK隊友近日為美國文化雜誌《Rolling Stone》拍攝封面，《Rolling Stone》更將拍攝花絮放上YouTube官方頻道，更以「流行音樂的超新星」來稱讚她們，又指BLACKPINK是最受歡迎的南韓組合之一，她們所取得的巨大成功，體現了K-Pop文化產業橫掃全球的一個側面。更指BLACKPINK的音樂完美融合Hip Hop節奏、House及EDM，迸發出的火花充滿爆發力，而且在舞台上活力四射。

此外，《Rolling Stone》至1967年成立55年以來，邀請過拍攝封面的女子音樂團體，只有英國的Spice Girls、美國的Destiny's Child，以及今次BLACKPINK，因此她們不但開創亞洲女團之先河，更成為一個文化現象。