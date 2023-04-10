BLACKPINK攻陷東京巨蛋 11萬fans到場朝聖

其實早在1周前，BLACKPINK在澀谷區開設一家pop-up store，售賣組合的精品與演唱會的限量物品，過去一周每天也擠滿來自世界各地的遊客，作為BLACKPINK降臨東京的預熱活動，令到昨日東京巨蛋開賣場內視線受阻的座位，亦被迅速售罄，見證BLACKPINK壓倒性的票房實力。

Jisoo 《 FLOWER 》的首個現場演出

BLACKPINK再度歸來，他們以更熱情的開場，回應日本fans的期待，在每場5.5人的歡呼聲中登場，獻唱《How You Like That》、《Pretty Savage》、《Whistle》等歌曲。此外，剛剛上月尾發行首張個人專輯《ME》的Jisoo，獻唱了主打曲《FLOWER》的首個現場演出，Jisoo的獨有的魅力，結合伴舞者壓倒性的舞技，令現場樂迷報以更強烈的反響。據悉，BLACKPINK將於6月3、4日會到大阪巨蛋舉行兩場演唱會，所有門票已經全部售罄。BLACKPINK將稍事休息後，便飛到美國，為Coachella音樂節的兩場表演做準備。