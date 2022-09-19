BLACKPINK新歌《Shut Down》MV疑抄COLLAR《OFF/ON》 網民列兩團相似點

韓國人氣女團BLACKPINK早前出道6周年之際宣布將在10月中舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，香港站日期為2023年1月13至14日，唔少BLACKPINK粉絲都相當期待。BLACKPINK大前日（16日）釋出新歌《Shut Down》MV，截至19日中午12時收看次數已達8千2百萬次；不過有網民表示其MV內容與女團COLLAR《OFF/ON》MV極相似，惹起熱議。

有網民近日於Facebook專頁「<COLLAR>後援會」分享BLACKPINK新歌《Shut Down》MV截圖，並表示BLACKPINK與COLLAR兩團嘅MV非常相似，寫道：「好彩係COLLAR出先，唔係又有排煩。」亦有網民列出兩者MV相似點：「都係咁啱得咁橋，又係搭𨋢、又係浴缸、又係跑車、又係行走廊、又係第一下食指指地下，第二下兩隻手一齊向下掃，冇嘢嘅，咁啱啫」，除咗MV背景及跳舞動作相似，就連其穿衣風格都甚為相似，例如BLACKPINK與COLLAR嘅毛毛帽及鮮艷色彩服裝造型。

網民：一定係用時光機抄

不過，有網民就認為BLACKPINK《Shut Down》MV內好多元素，都曾經出現於過往作品中，認為無存在抄襲成份；又有網民表示：「致敬啫」、「一定係用時光機抄」等等。另外，亦有網民指BLACKPINK與COLLAR都係自己最鍾意嘅團，覺得無所謂，又指其實無得比。

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