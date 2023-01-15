BLACKPINK演唱會｜蕭徽勇為女兒撲飛不幸受騙︰這愚昧叫做父愛

BLACKPINK來港開騷一票難求，有粉絲為看偶像演出，不惜幫襯黃牛，亦有不法之徒借BLACKPINK斂財。蕭徽勇(Gordon)接受《東張西望》訪問表示，為了令囡囡開心，兼作為生日禮物，於是上網尋找BLACKPINK演唱會門票，結果誤中騙局，成為「受害人蕭先生」。

受害人蕭先生

對方稱不會呃公眾人物 Gordon在訪問中稱從官方渠道撲飛不成，於是到網上平台尋找門票，見到有人聲稱因有急事而以正價轉讓，並強調「黃牛勿擾」。他說︰「我同佢表明身份，交換WhatsApp又錄音俾佢，佢話認得，令我戒心又少咗。個交易平台有電話、電郵同實名，可以聯絡到佢，加上佢話自己從事二手名牌買賣，又話你係公眾人物，我唔會呃呢啲！」於是他向對方表示會先過一半錢，著對方先傳電子門票給他，收到之後才給餘下的錢。沒想到過完錢之後，對方已經消失得無影無蹤。