BLACKPINK演唱會｜蕭徽勇為女兒撲飛不幸受騙︰這愚昧叫做父愛

BLACKPINK來港開騷一票難求，有粉絲為看偶像演出，不惜幫襯黃牛，亦有不法之徒借BLACKPINK斂財。蕭徽勇(Gordon)接受《東張西望》訪問表示，為了令囡囡開心，兼作為生日禮物，於是上網尋找BLACKPINK演唱會門票，結果誤中騙局，成為「受害人蕭先生」。
對方稱不會呃公眾人物
Gordon在訪問中稱從官方渠道撲飛不成，於是到網上平台尋找門票，見到有人聲稱因有急事而以正價轉讓，並強調「黃牛勿擾」。他說︰「我同佢表明身份，交換WhatsApp又錄音俾佢，佢話認得，令我戒心又少咗。個交易平台有電話、電郵同實名，可以聯絡到佢，加上佢話自己從事二手名牌買賣，又話你係公眾人物，我唔會呃呢啲！」於是他向對方表示會先過一半錢，著對方先傳電子門票給他，收到之後才給餘下的錢。沒想到過完錢之後，對方已經消失得無影無蹤。
警方稱多人因BLACKPINK受騙
Gordon立即到交易平台舉報對方，並到警署報案，他說︰「警察話好多單都係BLACKPINK，唔可以話被人呃唔係好多錢，當破財擋災，唔好講出嚟俾人笑，但呢啲心態只會助長騙徒。」他在社交平台分享與女兒的對話及受訪短片，他的女兒說︰「我知道你想令我開心，但是我不想你被騙。你已盡了力，買不到演唱會門票，我也不會失望。因為我已深深感受到你對我的愛。」