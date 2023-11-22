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娛樂
2023-11-22 22:06:49

BLACKPINK環保有功 獲英王查理斯頒贈MBE勳章(有片)

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生活

BLACKPINK在白金漢宮門外大晒MBE勳章。

2021年，韓國女團BLACKPINK應邀前往英國格拉斯哥，為《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會(COP26)站台。在這次大會上，BLACKPINK呼籲全球各界重視氣候變化問題，並積極保護環境。為了表彰她們在推動環境保護方面的努力，她們獲邀參加在倫敦白金漢宮舉行的晚宴，與韓國總統尹錫悅夫婦和英國國王查理斯三世進行交流。

 

在晚宴上，英王查理斯讚揚BLACKPINK向全球傳達有關環境和永續發展的理念。隨後，在英國時間的周三早晨，查理斯再次與BLACKPINK會面，並向4美頒授MBE(Member of the Most Excellent Order of the British Empire)榮譽勳章，以表彰她們在格拉斯哥COP26峰會上宣傳環境保護的努力。

 

 

MBE榮譽勳章是英國的榮譽勳章，授予對社區、藝術、科學、慈善事業等領域作出傑出貢獻的人士。曾獲勳章的藝人，包括Beatles、Adele、Ed Sheeran等，BLACKPINK獲得這一等榮譽勳章，凸顯她們在氣候變化和環境保護領域的重要貢獻，以及全球的影響力。

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