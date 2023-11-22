BLACKPINK環保有功 獲英王查理斯頒贈MBE勳章(有片)

2021年，韓國女團BLACKPINK應邀前往英國格拉斯哥，為《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會(COP26)站台。在這次大會上，BLACKPINK呼籲全球各界重視氣候變化問題，並積極保護環境。為了表彰她們在推動環境保護方面的努力，她們獲邀參加在倫敦白金漢宮舉行的晚宴，與韓國總統尹錫悅夫婦和英國國王查理斯三世進行交流。

King Charles III rewards BLACKPINK members Jennie, Lisa, Rosé and Jisoo with honorary MBEs for their roles as Advocates for the COP26 Summit in Glasgow. pic.twitter.com/A0LjaX6Bpl — Pop Base (@PopBase) November 22, 2023

在晚宴上，英王查理斯讚揚BLACKPINK向全球傳達有關環境和永續發展的理念。隨後，在英國時間的周三早晨，查理斯再次與BLACKPINK會面，並向4美頒授MBE(Member of the Most Excellent Order of the British Empire)榮譽勳章，以表彰她們在格拉斯哥COP26峰會上宣傳環境保護的努力。