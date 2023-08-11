BLACKPINK與YG娛樂約滿在即　Jennie消失在官網驚傳不續約

BLACKPINK在2016年8月8日正式出道，近日適逢團體7週年紀念日，但4人與YG娛樂的合約已差不多到期，續約與否一直是各界高度關注的話題；不過，有眼尖網友發現，BLACKPINK的全球官網中，突然將Jennie的名字刪除，瞬間引發Jennie不續約YG娛樂的猜測。

許多粉絲期待再推出個人專輯

從BLACKPINK的全球販賣周邊官網可見，Jennie的名字已經消失在官網上，但主頁仍有她的個人專輯可以購買，不過，周邊商品的欄位卻獨缺她一人，導致「Jennie不續約」的相關傳言火速竄起，引發不少粉絲擔憂。

事實上，BLACKPINK才剛慶祝7周年紀念日，4位成員皆表明團體會繼續活動，卻未交代個人的未來動態，續約內容也尚未正式曝光；不過，雖然Jennie消失在全球官網上，但原先她的solo單曲〈You & Me〉僅屬於巡演表演，9日卻被登記進ASCAP（美國作曲家、作家和發行商協會），讓許多粉絲期待她再推出個人專輯。

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