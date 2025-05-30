BLACKPINK香港演唱會啟德舉行 套票最貴索價$3,499

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》將於7月5日和6日在韓國的高陽綜合運動場展開，是四人繼2023年9月的《BORN PINK》巡迴演唱會後，時隔1年10個月的首次全員公演，是次世巡演出地點包括有倫敦、巴黎、新加坡，而香港站則於明年2026年1月24日至1月25日在啟德主場館舉行。

主辦單位Live Nation今日公布票價或詳細資訊，票價最平為坐位的$699，其他坐位票價有$899、$1,099、$1,499、$1,899及$2,299，而一般企位則定價$1,899，另設$3,499 (BLINK PIT PACKAGE)及$2,899 (BLINK PACKAGE)，前者於台前的特定企位區，相信套票索價$3,499依然被粉絲瘋狂搶飛，門票會分四輪訂購，已於Weverse登記的BLINK會員可於5月27日至6月1日進行優先購票登記，並於6月10日優先訂票，隨後兩日亦分別接受VISA信用卡用戶及Trip.com優先訂票，公開發售日期則為6月13日早上11時。