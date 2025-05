BLACKPINK香港演唱會啟德舉行 套票最貴索價$3,499

BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG

2026.01.24-25 6:30PM | Kai Tak Stadium

HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位Standing)

HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位 Seated)⁠

HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (視線受阻坐位 Seated with restricted view)

•⁠ ⁠企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

Standing Zones: Only allowed for person aged 12 or above and with height 140cm or above.

•⁠ ⁠座位區域: 只適合3歲或以上人士。

Seated Zones: Only allowed for person aged 3 or above.

Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記 – Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) Registration Period⁠

2024.5.27 (Tue 星期二) 12PM - 2024.6.1 (Sun 星期日) 10:59PM

Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票 – Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) Presale

2025.6.10 (Tue 星期二) 11AM - 11:59PM

VISA 信用卡優先購票 - VISA presale