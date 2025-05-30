BLACKPINK香港演唱會啟德舉行 套票最貴索價$3,499

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》將於7月5日和6日在韓國的高陽綜合運動場展開，是四人繼2023年9月的《BORN PINK》巡迴演唱會後，時隔1年10個月的首次全員公演，是次世巡演出地點包括有倫敦、巴黎、新加坡，而香港站則於明年2026年1月24日至1月25日在啟德主場館舉行。
主辦單位Live Nation今日公布票價或詳細資訊，票價最平為坐位的$699，其他坐位票價有$899、$1,099、$1,499、$1,899及$2,299，而一般企位則定價$1,899，另設$3,499 (BLINK PIT PACKAGE)及$2,899 (BLINK PACKAGE)，前者於台前的特定企位區，相信套票索價$3,499依然被粉絲瘋狂搶飛，門票會分四輪訂購，已於Weverse登記的BLINK會員可於5月27日至6月1日進行優先購票登記，並於6月10日優先訂票，隨後兩日亦分別接受VISA信用卡用戶及Trip.com優先訂票，公開發售日期則為6月13日早上11時。
BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG
2026.01.24-25 6:30PM | Kai Tak Stadium
HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位Standing)
HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位 Seated)
HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (視線受阻坐位 Seated with restricted view)
• 企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。
Standing Zones: Only allowed for person aged 12 or above and with height 140cm or above.
• 座位區域: 只適合3歲或以上人士。
Seated Zones: Only allowed for person aged 3 or above.
Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記 – Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) Registration Period
2024.5.27 (Tue 星期二) 12PM - 2024.6.1 (Sun 星期日) 10:59PM
Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票 – Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) Presale
2025.6.10 (Tue 星期二) 11AM - 11:59PM
VISA 信用卡優先購票 - VISA presale
VISA Infinite - 2025.6.11 (Wed 星期三) 11AM – 2PM
VISA presale - 2025.6.11 (Wed 星期三) 6PM – 11:59PM
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2025.6.12 (Thu 星期四) 11AM - 11:59PM
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2025.6.13 (Fri 星期五) 11AM onwards at www.cityline.com