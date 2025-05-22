BLACKPINK 世巡《DEADLINE》7月展開 宣布在全球10城市舉行

BLACKPINK的2025年開局，可謂相當耀眼。4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa，都紛紛發行個人專輯，展現她們的多樣才華和創造力。在圓滿結束各自的活動後，她們再次聚首，讓fans們期待著這個盛夏，看到她們精彩的表演。

BLACKPINK的第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，將於7月5日和6日在韓國的高陽綜合運動場舉行。這次公演是繼她們2023年9月的《BORN PINK》巡迴演唱會後，時隔約1年10個月的首次全員公演，因此備受關注。門票一經開售瞬間售罄，證明她們仍擁有強大人氣和影響力。