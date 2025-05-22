BLACKPINK 世巡《DEADLINE》7月展開 宣布在全球10城市舉行

BLACKPINK的2025年開局，可謂相當耀眼。4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa，都紛紛發行個人專輯，展現她們的多樣才華和創造力。在圓滿結束各自的活動後，她們再次聚首，讓fans們期待著這個盛夏，看到她們精彩的表演。
BLACKPINK的第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，將於7月5日和6日在韓國的高陽綜合運動場舉行。這次公演是繼她們2023年9月的《BORN PINK》巡迴演唱會後，時隔約1年10個月的首次全員公演，因此備受關注。門票一經開售瞬間售罄，證明她們仍擁有強大人氣和影響力。
BLACKPINK在高陽舉行演唱會後，計劃在全球10個城市，展開巡迴旅程。她們的演出地點包括洛杉磯、芝加哥、多倫多、紐約、巴黎、米蘭、巴塞隆拿、倫敦和東京等世界級體育場，繼續展示國際級頂尖藝術家魅力。
台灣《鏡報》指BLACKPINK 10月到高雄開騷
而台灣的《鏡報新聞網》昨日報道，BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會，預計10月移師台灣，地點選址在BLACKPINK前年征戰過的高雄世運主場館，規劃舉行兩場演出，但在她們的官方宣布行程，卻沒有列出台灣一站。
《DEADLINE》世界巡迴演唱會，無論是震撼的舞台效果還是精彩的表演，將以壓倒性規模呈現，都是一場視覺和聽覺的盛宴，因此fans期待這次世界巡迴演唱會的到來，親身感受BLACKPINK的舞台魔力。
BLACKPINK演唱會2025世界巡迴地點及時間
- 2025/7/05-06：韓國高陽體育園區
- 2025/7/12-13：美國洛杉磯SOFI STADIUM
- 2025/7/18：美國芝加哥SOLDIER FIELD
- 2025/7/22-23：加拿大多倫多ROGERS STADIUM
- 2025/7/26-27：美國紐約CITI FIELD
- 2025/8/02-03：法國巴黎STADE DE
- 2025/8/06：意大利米蘭IPPODROMO SNAI LA MAURA
- 2025/8/09：西班牙巴塞隆拿ESTADI OLÍMPIC
- 2025/8/15-16：英國倫敦WEMBLEY STADIUM
- 2026/1/16-1/18：日本東京巨蛋