BLACKPINK 7月尾越南演出兩場 預計8萬觀眾入場

礙於成員健康陸續出問題，早前宣布休息一個月的韓國女團BLACKPINK，其經理人YG娛樂，今日7月29、30日，她們將前往越南美亭國家體育館，舉行兩場世界巡演《BORN PINK TOUR》的加場演出。
近9個，BLACKPINK已在全球舉行接近50場演唱會，有指總收入已達過億美元，但近兩個月BLACKPINK成員身體陸續出狀況，先是Jisoo中新冠肺炎，被迫缺席大阪演唱會的演出，Jennie則在澳洲演唱會上嘔吐大作需要早退，又在之後一場演出中在台上發呆，情況令fans非常擔任。
高場次演出fans擔心成員身體出狀況
雖說YG娛樂給成員休息一個月，但她們的行程已經排得滿滿，7月2日會到英國倫敦出席《BST Hyde Park》音樂節，緊接是7月15日於巴黎能容納8萬觀眾的Stade de France舉行一場演出，現在宣布7月尾在越南加開兩場演唱會，fans都擔心她們身體狀況應負不了，因為8月她們又再舉行北美巡演。
而美亭國家體育場，可容納4萬名以上觀眾，是當地最大規模的演出場地。BLACKPINK將成為這個體育館單獨舉辦演唱會的首支K-Pop女團。包括此場演出，她們在亞洲13區累計演出場次，已經達到26場。