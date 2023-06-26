BLACKPINK 7月尾越南演出兩場 預計80000萬觀眾入場

礙於成員健康陸續出問題，早前宣布休息一個月的韓國女團BLACKPINK，其經理人YG娛樂，今日7月29、30日，她們將前往越南美亭國家體育館，舉行兩場世界巡演《BORN PINK TOUR》的加場演出。

近9個，BLACKPINK已在全球舉行接近50場演唱會，有指總收入已達過億美元，但近兩個月BLACKPINK成員身體陸續出狀況，先是Jisoo中新冠肺炎，被迫缺席大阪演唱會的演出，Jennie則在澳洲演唱會上嘔吐大作需要早退，又在之後一場演出中在台上發呆，情況令fans非常擔任。