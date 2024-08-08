BLACKPINK 8周年聚首直播 Jisoo笑Lisa rockstar變lobster

當BLACKPINK於2016年8月8日首次亮相時，這支4人女團用了8年時間，改變全球音樂界對K-Pop藝人的看法。BLACKPINK4位成員Jisoo、Jennie、Rose和Lisa，推出首張EP專輯《SQUARE ONE》時，已迅即打入美國Billboard數位歌曲排行榜第一和第二名，成為第一隊以出道歌曲佔據榜首的新人女團。 有K-Pop評論家稱，「過去，K-Pop藝人進入全球音樂市場時，均被視為競爭者或挑戰者，但BLACKPINK一直吸引著人們的關注，展示了不辜負她們聲譽的形象和外表，成為真正全球流行的歌星。」該文章又指，BLACKPINK創造出一個許多人渴望成為的pop icon(標誌性人物)形象，與西方流行音樂歌星處於同一地位，這使她們更值得關注。

席間Jisoo拿Lisa的新歌《Rockstar》來開玩笑，笑稱Iam a lobster。

BLACKPINK由成團至今，創下多項紀錄，包括歌曲《Pink Vemon》在YouTube最快突破1億次觀看次數的K-Pop組合，擁有9,450萬訂閱的頻道，還有獲得12項健力士世界紀錄。根據Spotify本月稍早的數據，BLACKPINK在該平台的串流播放量已突破130億大關。自出道以來，樂團每首歌的串流播放量已超過 1 億，平台上共收錄了32首歌曲，成為去年全球串流播放量最多的女子樂團。 BLACKPINK雖然去年開始分道揚鑣，但在8周年的日子，她們昨晚選擇聚在一起慶祝，並透過直播平台Weverse與fans見面。這是4人自去年11月接受英國皇室MBE勳章事隔9個月後首度合體，不但準備了蛋糕，她們仍一貫地嬉笑打鬧進行直播，Jisoo又將Lisa新歌《ROCKSTAR》歌詞改為「Iam a lobster」。吹蠟燭時Rose則把頭上尖帽摔出拍熄蠟燭，完全不顧地球第一女團的形象，而fans們則高興看到她們快樂互動。

而今天下午她們會在首爾舉行fan meeting，與fans見面之餘亦會透露新動向，但據YG娛樂總監梁鉉錫早前的透露，BLACKPINK將在今年回歸，並舉行世界巡迴演唱會，不知她們會否有新音樂推出，肯定的是fans又要儲定錢撲演唱會飛了。

BLACKPIN正在在首爾舉行fan meeting，與fans見面之餘亦會透露新動向。