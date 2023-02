BLACKPINK BTS 再度殺入美國《兒童選擇獎》

BTS 能否衛冕惹關注

而韓國男團BTS(防彈少年團)亦有份入圍,與BLACKPINK、5 Seconds of Summer、Black Eyed Peas、Imagine Dragons、OneRepublic、Panic ! At The Disco及Paramore一同入選「最喜愛音樂團體獎」(Favorite Music Group)提名。BTS自從2020年開始,連續3年獲得此獎項,但因為去年中開始休團,加上BLACKPINK今年走勢凌厲,BTS有機會失落此獎。