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娛樂
2023-02-01 22:13:03

BLACKPINK BTS 再度殺入美國《兒童選擇獎》

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K-Pop

美國的有線頻道尼克國際兒童台(Nickelodeon)美國時間昨晚公布今年度《兒童選擇獎》(Nickelodeon Kids Choice Awards 2023)的角逐名單，地球最紅女團BLACKPINK，今年再次入選，並角逐兩大獎項。

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雖然休團，但BTS仍能獲得提名，實力不容小觀。

BTS能否衛冕惹關注

而韓國男團BTS(防彈少年團)亦有份入圍，與BLACKPINK5 Seconds of SummerBlack Eyed PeasImagine DragonsOneRepublicPanic ! At The DiscoParamore一同入選「最喜愛音樂團體獎」(Favorite Music Group)提名。BTS自從2020年開始，連續3年獲得此獎項，但因為去年中開始休團，加上BLACKPINK今年走勢凌厲，BTS有機會失落此獎。

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BLACKPINK再次代表亞洲，角逐世界性獎項。

BLACKPINK躍升一線角逐全球明星獎

BLACKPINK作為亞洲唯一代表，獲提名「全球最受歡迎音樂明星」(Favorite Global Music Star)，她們將與Bad BunnyHarry StylesRosalíaTaylor SwiftTones and IWizkid等西方歌聲競爭此獎。

《兒童選擇獎》是尼克國際兒童頻道主辦的頒獎禮，旨在獎勵由14歲以下兒童，通過網上投票和手機短信方式投，選的年度傑出的音樂表演、電視節目及電影。本屆頒獎禮將於當地時間下月4日在美國洛杉磯舉行。

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