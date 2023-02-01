BLACKPINK BTS 再度殺入美國《兒童選擇獎》

美國的有線頻道尼克國際兒童台(Nickelodeon)美國時間昨晚公布今年度《兒童選擇獎》(Nickelodeon Kids Choice Awards 2023)的角逐名單，地球最紅女團BLACKPINK，今年再次入選，並角逐兩大獎項。

BTS 能否衛冕惹關注 而韓國男團BTS(防彈少年團)亦有份入圍，與BLACKPINK、5 Seconds of Summer、Black Eyed Peas、Imagine Dragons、OneRepublic、Panic ! At The Disco及Paramore一同入選「最喜愛音樂團體獎」(Favorite Music Group)提名。BTS自從2020年開始，連續3年獲得此獎項，但因為去年中開始休團，加上BLACKPINK今年走勢凌厲，BTS有機會失落此獎。