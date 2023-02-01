BLACKPINK BTS 再度殺入美國《兒童選擇獎》

美國的有線頻道尼克國際兒童台(Nickelodeon)美國時間昨晚公布今年度《兒童選擇獎》(Nickelodeon Kids Choice Awards 2023)的角逐名單，地球最紅女團BLACKPINK，今年再次入選，並角逐兩大獎項。
BTS能否衛冕惹關注
而韓國男團BTS(防彈少年團)亦有份入圍，與BLACKPINK、5 Seconds of Summer、Black Eyed Peas、Imagine Dragons、OneRepublic、Panic ! At The Disco及Paramore一同入選「最喜愛音樂團體獎」(Favorite Music Group)提名。BTS自從2020年開始，連續3年獲得此獎項，但因為去年中開始休團，加上BLACKPINK今年走勢凌厲，BTS有機會失落此獎。
BLACKPINK躍升一線角逐全球明星獎
BLACKPINK作為亞洲唯一代表，獲提名「全球最受歡迎音樂明星」(Favorite Global Music Star)，她們將與Bad Bunny、Harry Styles、Rosalía、Taylor Swift、Tones and I和Wizkid等西方歌聲競爭此獎。
《兒童選擇獎》是尼克國際兒童頻道主辦的頒獎禮，旨在獎勵由14歲以下兒童，通過網上投票和手機短信方式投，選的年度傑出的音樂表演、電視節目及電影。本屆頒獎禮將於當地時間下月4日在美國洛杉磯舉行。