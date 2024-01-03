BLACKPINK Jennie接受李孝利訪問 首度大談離開YG娛樂原因

韓國女團BLACKPINK Jennie，今日下午現身首爾KBS電視台大樓，接受李孝利主持的節目《The Seasons》訪問，她即席獻上個人新歌《You & Me》的現場演出外，更在表演結束後向李孝利贈送了一束鮮花和一封信，Jennie在信中表達對李孝利的喜愛，Jennie說：「恭喜姐姐節目首播，謝謝妳的邀請。能見到並認識我永遠的偶像姐姐，比見任何人都高興。姐姐可以隨時聯繫我，我真的非常喜歡你。」

由於YG娛樂與KBS一直交惡，這是Jennie出道7年半第一次到該台錄影，因此特別多謝李孝利邀請。Jennie又分享第一遇見李孝利，是在一個音樂節目後台，「當時我與BLACKPINK成員站在走廊，姐姐從舞台走下來，當她經過時看著我並摸了摸我的臉頰。」李孝利說：「我記得了，臉頰是不是不能碰？現在回想，我覺得突然碰一個陌生人的身體很不禮貌，但當時Jennie真的很像嬰兒，尤其是她的臉頰。」