BLACKPINK Lisa簽約美國RCA Records 只剩Rosé動向未明

韓國女團BLACKPINK成員Lisa，昨晚傳出與美國sony music旗下唱片公司RCA Records簽約，與Britney Spears、Christina Aguilera、Justin Timberlake及Shakira同門，展開全球活動。Lisa透過唱片公司發表感言稱，「非常高興能夠成為RCA家族的一員，相信RCA將成為推動我個人音樂活動發展的最優秀隊伍，向全世界呈現我們準備的一切。」
RCA的CEO Peter Edge和首席運營官John Fleckenstein，給予Lisa高度評價稱，「對於能夠和Lisa以及其個人廠牌建立合作關，我們感到非常驕傲，Lisa在時尚、音樂及文化各方面，都擁有非凡才能的國際明星，公司會努力呈現她最好一面給樂迷。」
除作為BLACKPINK成員，Lisa曾推出兩首世界大熱的單曲《LaLisa》、《Money》，在全球範圍備受fans熱捧，她的IG粉絲數量，是K-Pop偶像中位居第一，已經突破1億追隨者。Lisa即將演出美國HBO電視劇《白蓮花大飯店》(The White Lotus)第三季，唱而優則演美劇。
而BLACKPINK成員中，Jennie創立公司ODD ATELIER，Jisoo則是選擇成立個人廠牌BLISSOO，Lisa亦有自己廠牌LLOUD，唯獨成員Rosé動向未明，但據傳她己準備推出個人專輯，fans非常期待4人再度合體。