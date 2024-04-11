BLACKPINK Lisa簽約美國RCA Records 只剩Rosé動向未明

韓國女團BLACKPINK成員Lisa，昨晚傳出與美國sony music旗下唱片公司RCA Records簽約，與Britney Spears、Christina Aguilera、Justin Timberlake及Shakira同門，展開全球活動。Lisa透過唱片公司發表感言稱，「非常高興能夠成為RCA家族的一員，相信RCA將成為推動我個人音樂活動發展的最優秀隊伍，向全世界呈現我們準備的一切。」

RCA的CEO Peter Edge和首席運營官John Fleckenstein，給予Lisa高度評價稱，「對於能夠和Lisa以及其個人廠牌建立合作關，我們感到非常驕傲，Lisa在時尚、音樂及文化各方面，都擁有非凡才能的國際明星，公司會努力呈現她最好一面給樂迷。」