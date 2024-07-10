BLACKPINK Lisa與BTS智旻 新單曲同登Billboard百強榜

韓國女團BLACKPINK Jennie室內吸食電子煙惹風波，卻沒有影響其泰籍隊友Lisa在國際樂壇作個人發展的成績。今年宣布成立個人品牌LLOUD的Lisa，不但與美國SONY music旗下子公司RCA Records簽訂，又在本月發行全新個人單曲《Rockstar》，這是她創立個人品牌後，首度回歸樂壇，更迅即打入美國Billboard排行榜。

Billboard百強榜本周公布最新榜單，Lisa的個人最新單曲《Rockstar》，曲風強烈酷辣，一上榜即排名第70位，創下她個人單曲在該榜單的最高紀錄。此前她發行的《Lalisa》和《Money》，最高排名分別為第84位和第90位，《Rockstar》今次成績比起上一次排名更佳。