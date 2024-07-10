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娛樂
2024-07-10 07:30:00

BLACKPINK Lisa與BTS智旻 新單曲同登Billboard百強榜

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Lisa的《Rockstar》，一推出即打入Billboard百強榜。

韓國女團BLACKPINK Jennie室內吸食電子煙惹風波，卻沒有影響其泰籍隊友Lisa在國際樂壇作個人發展的成績。今年宣布成立個人品牌LLOUDLisa，不但與美國SONY music旗下子公司RCA Records簽訂，又在本月發行全新個人單曲《Rockstar》，這是她創立個人品牌後，首度回歸樂壇，更迅即打入美國Billboard排行榜

Billboard百強榜本周公布最新榜單，Lisa的個人最新單曲《Rockstar》，曲風強烈酷辣，一上榜即排名第70位，創下她個人單曲在該榜單的最高紀錄。此前她發行的《Lalisa》和《Money》，最高排名分別為第84位和第90位，《Rockstar》今次成績比起上一次排名更佳。

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《Rockstar》的成績，較之前的單曲《Lalisa》和《Money》更好。

而防彈少年團(BTS)的成員智旻，最新個人單曲《Smeraldo Garden Marching Band》，亦在上周一推出即躋身Billboard百強榜第88位。這是智旻第二張個人專輯《MUSE》的先行曲，連埋今次新上榜單曲，智旻個人已是第5次有作品打入該榜單。

Lisa和智旻個人單曲成績亮眼，再次彰顯他們在全球音樂市場的人氣。相信未來他們以及所屬的BLACKPINKBTS，必吸引更多全球粉絲的關注。

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