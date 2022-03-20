BLACKPINK Lisa觸犯泰國法律 有機會判監1年

2021年成為票選TC Candler「全球百大最美面孔」冠軍。

地球最紅女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，去年在TC Candler的「全球百大最美面孔」中獲票選冠軍，所推出的歌曲破盡K-Pop歌手記錄，受歡迎程度無容置疑，因此廣告邀約不斷。

近日Lisa成為首位亞洲女性，擔任某威士忌品牌的代言人，全黑打扮的她手握威士忌拍攝海報及廣告，滲出酷酷的一面。本來可喜可賀，但有傳Lisa可能已經觸犯了泰國的法例。原來屬於佛教國家泰國，為了防止國民醉酒駕駛，其法例規定限制媒體宣傳各種酒類，列明不得誘使他人直接或間接飲酒，甚至在電影或電視畫面出現飲酒場面，都需要打格處理。而違反該法例人士，將會被罰50萬泰銖(約11.75萬港元)，或 1年以下有期徒刑。