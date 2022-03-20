BLACKPINK Lisa觸犯泰國法律 有機會判監1年

地球最紅女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，去年在TC Candler的「全球百大最美面孔」中獲票選冠軍，所推出的歌曲破盡K-Pop歌手記錄，受歡迎程度無容置疑，因此廣告邀約不斷。
近日Lisa成為首位亞洲女性，擔任某威士忌品牌的代言人，全黑打扮的她手握威士忌拍攝海報及廣告，滲出酷酷的一面。本來可喜可賀，但有傳Lisa可能已經觸犯了泰國的法例。原來屬於佛教國家泰國，為了防止國民醉酒駕駛，其法例規定限制媒體宣傳各種酒類，列明不得誘使他人直接或間接飲酒，甚至在電影或電視畫面出現飲酒場面，都需要打格處理。而違反該法例人士，將會被罰50萬泰銖(約11.75萬港元)，或 1年以下有期徒刑。
Fans力撐 Lisa穩坐廣告天后
據悉，泰國酒類管制局(OACC)已對把Lisa代言的酒類廣告短片，發布到社交媒體的網友展開調查。但Lisa的fans紛紛網上留言聲援，指泰國法律針對的是轉發廣告到社交媒體的網友，又稱Lisa廣告中心並無使用任何引誘性字眼，表明她只是個代言人。不過Lisa似乎沒受到傳聞影響，早前更在微博post出該威士忌的廣告，寫下「想要走出一條屬於自己的路，除了努力、不懈、熱情，更需要身邊夥伴的鼓勵共勉，舉起這杯威士忌和我一起，去到更高的舞台吧。」並且貼文上載短短4天，就斬獲5.6萬次轉發，廣告影片也有679萬次點擊率，繼續穩坐廣告天后的寶座。