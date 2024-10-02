BLACKPINK Rosé加入Atlantic一周 即宣布12月推出首張專輯《rosie》

韓國女團BLACKPINK，繼Jennie早前宣布推出全新數位單曲《Mantra》後，另一成員Rosé今日凌晨透過經理人THE BLACK LABEL宣布，將於12月6日正式發布她個人首張正規專輯《rosie》。消息一出令Blink(fans暱稱)們興奮不已，因為這是Rosé在音樂事業上的重要一步。

Rosé通過IG上傳兩張《rosie》的官方宣傳海報，讓Blink們對其即將推出的全新音樂作品充滿期待。《rosie》此專輯將收錄12首歌曲，Rosé參與了所有歌曲的作曲、作詞工作，展現其音樂上的創作才華。