BLACKPINK Rosé加入Atlantic一周 即宣布12月推出首張專輯《rosie》

韓國女團BLACKPINK，繼Jennie早前宣布推出全新數位單曲《Mantra》後，另一成員Rosé今日凌晨透過經理人THE BLACK LABEL宣布，將於12月6日正式發布她個人首張正規專輯《rosie》。消息一出令Blink(fans暱稱)們興奮不已，因為這是Rosé在音樂事業上的重要一步。
Rosé通過IG上傳兩張《rosie》的官方宣傳海報，讓Blink們對其即將推出的全新音樂作品充滿期待。《rosie》此專輯將收錄12首歌曲，Rosé參與了所有歌曲的作曲、作詞工作，展現其音樂上的創作才華。
2021年，Rosé憑藉單曲專輯《R》的主打歌《On The Ground》，成功登上美國Billboard Hot 100單曲榜第70位，這一成就為其音樂生涯奠定良好基礎，對於新專題的製作故事，Rosé說：「不敢相信終於要宣布，發行我個人的第一張專輯了。去年我們(BLACKPINK)經過長期巡演結束後，我開始在洛杉磯錄製《rosie》。」
Rosé指，為製作這張專輯，她在錄音室整整待了一年，「我花了很多時間製作，與很多詞曲創作人和製作人一起創作歌曲，並試圖弄清楚我人生的下一個篇章會是甚麼。」《rosie》將是Rosé時隔3年9個月推出的個人單曲，並且宣布與大西洋唱片(Atlantic Records)簽約的消息後不到一周，就推出完整的專輯，歌迷因此而歡呼。