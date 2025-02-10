Taylor Swift傳與Blake Lively閨密情生變 不滿對方利用兇導演Justin Baldoni

樂壇天后Taylor Swift，最近傳出與閨密女演員Blake Lively不和，而且去到冇偈傾地步，而成為fans茶餘飯後話題。據外媒報道，Blake是Taylor最忠實的朋友，兩人經常結伴出席活動。但今年Blake並未收到Taylor的邀請，共同前往《超級碗》(Super Bowl)的貴賓包廂觀看賽事。

Blake與Taylor感情破裂的原因，有傳Blake拍攝電影《到我們為止》(It Ends with Us)時，與導演兼主演的Justin Baldoni發生衝突，她自比是美劇《權力遊戲》(Game of Thrones)中的「龍母」Daenerys Targaryen女王，並稱Taylor Swift和她的丈夫「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)為旗下「惡龍」，試圖兇Justin Baldoni去遷就她，而事件又傳回Taylor的耳邊，使得她們的友情變得緊張。