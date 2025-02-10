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娛樂
2025-02-10 09:33:00

Taylor Swift傳與Blake Lively閨密情生變 不滿對方利用兇導演Justin Baldoni

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Blake Lively借Taylor Swift 老公死士 兇導演Justin Baldoni 傳閨密情生變

Blake Lively借Taylor Swift 老公死士 兇導演Justin Baldoni 傳閨密情生變

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樂壇天后Taylor Swift，最近傳出與閨密女演員Blake Lively不和，而且去到冇偈傾地步，而成為fans茶餘飯後話題。據外媒報道，BlakeTaylor最忠實的朋友，兩人經常結伴出席活動。但今年Blake並未收到Taylor的邀請，共同前往《超級碗》(Super Bowl)的貴賓包廂觀看賽事。

BlakeTaylor感情破裂的原因，有傳Blake拍攝電影《到我們為止》(It Ends with Us)時，與導演兼主演的Justin Baldoni發生衝突，她自比是美劇《權力遊戲》(Game of Thrones)中的「龍母」Daenerys Targaryen女王，並稱Taylor Swift和她的丈夫「死」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)為旗下「惡龍」，試圖兇Justin Baldoni去遷就她，而事件又傳回Taylor的耳邊，使得她們的友情變得緊張。

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Taylor Swift與Blake Lively過往經常出雙入對。 外媒指Blake Lively借死士老公賴恩雷諾士及Taylor Swif，兇導演Justin Baldoni。 Justin Baldoni被兇，即有說話傳回Taylor Swift耳邊。 Taylor Swift不滿被扯入Blake Lively與Justin Baldoni的鬥爭，因此與女方絕交。

消息人士透露，TaylorBlake的言論感到非常不滿，特別是她覺得自己不應該參與BlakeJustin這場鬧劇。而且隨著Taylor「戀愛大過天」，大部分時間都在紐約陪著男友Travis Kelce，令到兩人之間的關係，更因距離而變得生疏。

Blake的經理人就向媒體《SIX PAGE》表示，「即使受到邀請，Blake也不打算參加《超級碗》，因為她不想讓自己的到來，搶了TaylorTravis的風頭。」這番言論更引來兩人的fans熱烈討論。

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