Block B Zico推出10周年專輯 Jennie驚喜亮相獻唱主打歌(有片)

韓國rapper兼音樂監製Zico，早前宣布會在今年回歸樂壇，今日他於IG上載了與BLACKPINK的Jennie，在錄音室一起工作的相片及片段，約20秒的短片中Jennie獻唱兩人合作的新曲《SPOT》，上載短短只有5小時，已獲33萬按like。
曾經是7人hip hop組合Block B隊長的Zico，早年活躍於韓國的地下音樂圈，當時已經與男團WINNER的MINO(宋旻浩)混在一起，由於MINO與Jennie是十分要好的朋友，經他介紹下Zico因此與Jennie認識，兩位十分有才華的年輕人走在一起，達成了這次《SPOT》的合作。
而今年是Zico於K-Pop出道10周年，他正為此正準備推出全新專輯，這次找來Jennie參與，迅即贏來話題性與關注度，他早前接受訪問時就稱，「目前正為4月的回歸做準備，但仍要保持沉默，因為很多事項還未確定，還請大家諒解。」
據悉，《SPOT》將於4月26日推出，MV亦會在同一天的下午5時(韓國時間)於YouTube播出，fans都希望Jennie能夠參與MV的拍攝，因為作為K-Pop圈的時尚領導人物，Zico和Jennie的一舉一動也備受關注，如果Jennie能出演《SPOT》MV，進一步提升了MV的觀賞性與魅力。