Block B Zico推出10周年專輯 Jennie驚喜亮相獻唱主打歌(有片)

韓國rapper兼音樂監製Zico，早前宣布會在今年回歸樂壇，今日他於IG上載了與BLACKPINK的Jennie，在錄音室一起工作的相片及片段，約20秒的短片中Jennie獻唱兩人合作的新曲《SPOT》，上載短短只有5小時，已獲33萬按like。

曾經是7人hip hop組合Block B隊長的Zico，早年活躍於韓國的地下音樂圈，當時已經與男團WINNER的MINO(宋旻浩)混在一起，由於MINO與Jennie是十分要好的朋友，經他介紹下Zico因此與Jennie認識，兩位十分有才華的年輕人走在一起，達成了這次《SPOT》的合作。