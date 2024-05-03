BLUE MOMENT｜本田翼演山下智久未婚妻 首集一星期突破275萬次觀看破紀錄

由山下智久(山P)擔正的全新春季日劇《BLUE MOMENT》，上星期三首播錄得8.6%收視，成為2022年4月以來富士「水10」時段的最高收視日劇。與此同時，《BLUE MOMENT》開播一星期後，第一集於當地串流平台共累積275萬次點播次數，又再刷新富士「水10」劇的觀看紀錄。對於新劇破了觀看紀錄，山P昨日即在X帳戶感謝觀眾，更指無法用言語來形容興奮心情。
《BLUE MOMENT》講述氣象學天才晴原柑九朗(山下智久飾)既是日本氣象廳研究官，同時也以「晴柑哥」的身份活躍於新聞節目的天氣預報，他更被任命為特殊災害管理總部(SDM)組長，以其專業知識帶領成員守護國民的性命。一天，雲田彩(出口夏希飾)被安排擔任晴原助手，晴原卻對她百般刁難；另一邊廂，福島縣朝岳發生雪崩，SDM在爭議中展開了第一宗拯救行動。劇集最後也揭露了SDM的成立契機源自晴原的未婚妻園部灯(本田翼飾)，然而灯卻在5年前一次雨災中去世，當時她更懷有晴原的孩子，過去的經歷讓晴原以拯救生命為己任，逐步成為真正的SDM組長。
田中圭驚喜客串
《大叔的愛》男星田中圭在《BLUE MOMENT》首集驚喜客串，除了引發網民熱烈討論，更帶挈劇集登上X全球熱搜冠軍！二人在日劇《朝5晚9》後時隔九年再度同框，對此田中圭笑言：「我一直很喜歡山P，再次合作令我非常高興，但是他變得太Man了，哈哈！」此外，《BLUE MOMENT》也是山P和本田翼首部共演之作，本田翼透露二人曾經在12年前一部特備劇中碰頭，但今次正式拍檔演出，她希望能夠通過角色來表達出這部作品溫暖的一面，而山P首集的喊戲更非常感動。
漫改劇集有難度
《BLUE MOMENT》改編自人氣漫畫，問到山P如何揣摩角色時，他坦言有難度：「我曾演出過幾部漫改作品，我相信想要完全重現它是相當困難的，所以我會充分理解原著作者最想傳達的訊息，再融入到自己身上，繼而創造出一個新的角色。為了扮演晴原，我在劇中也有稍微改變自己的外表，例如瀏海或者戴眼鏡，因為他有兩個身份(SDM隊長和天氣預報員)，從某種意義上來說，我就是扮演了兩個角色，所以我想清楚地顯示出兩者的差距。」《BLUE MOMENT》已在日本播出第二集，逢星期三晚上11時在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾即可無料收看。