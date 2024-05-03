BLUE MOMENT｜本田翼演山下智久未婚妻 首集一星期突破275萬次觀看破紀錄

由山下智久(山P)擔正的全新春季日劇《BLUE MOMENT》，上星期三首播錄得8.6%收視，成為2022年4月以來富士「水10」時段的最高收視日劇。與此同時，《BLUE MOMENT》開播一星期後，第一集於當地串流平台共累積275萬次點播次數，又再刷新富士「水10」劇的觀看紀錄。對於新劇破了觀看紀錄，山P昨日即在X帳戶感謝觀眾，更指無法用言語來形容興奮心情。

《BLUE MOMENT》講述氣象學天才晴原柑九朗(山下智久飾)既是日本氣象廳研究官，同時也以「晴柑哥」的身份活躍於新聞節目的天氣預報，他更被任命為特殊災害管理總部(SDM)組長，以其專業知識帶領成員守護國民的性命。一天，雲田彩(出口夏希飾)被安排擔任晴原助手，晴原卻對她百般刁難；另一邊廂，福島縣朝岳發生雪崩，SDM在爭議中展開了第一宗拯救行動。劇集最後也揭露了SDM的成立契機源自晴原的未婚妻園部灯(本田翼飾)，然而灯卻在5年前一次雨災中去世，當時她更懷有晴原的孩子，過去的經歷讓晴原以拯救生命為己任，逐步成為真正的SDM組長。