BoA 少時太妍 孝淵 aespa 東方神起 下月攻東京巨蛋 官方宣布全球直播

官方宣布《SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO》將會進行全球直播。

韓國4大娛樂公司之一的SM Entertainment，將於下月21、22日在日本東京巨蛋舉行《SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO》，屆時SM全體藝人包括歌姬BoA、少女時代成員太妍、孝淵、男團東方神起、Super Junior、NCT 127、NCT DREAM、WayV、Rise和NCT WISH，以及女團Red Velvet、aespa等，將會出席是次音樂會，這亦是「SMTOWN LIVE」系列，第20次在東京巨蛋公演。

SM Entertainment今日宣布，《SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO》這透過直播方式，讓全世界fans一起欣賞。而日本全國有80間戲院會盡行現場直播，最後一天的演出，亦將在Beyond LIVE和Weverse平台同步在線直播。這樣安排使得fans無論身在何處，都能共同享受這場盛大的K-Pop盛宴。