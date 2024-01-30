BoA 少時太妍 孝淵 aespa 東方神起 下月攻東京巨蛋 官方宣布全球直播

韓國4大娛樂公司之一的SM Entertainment，將於下月21、22日在日本東京巨蛋舉行《SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO》，屆時SM全體藝人包括歌姬BoA、少女時代成員太妍、孝淵、男團東方神起、Super Junior、NCT 127、NCT DREAM、WayV、Rise和NCT WISH，以及女團Red Velvet、aespa等，將會出席是次音樂會，這亦是「SMTOWN LIVE」系列，第20次在東京巨蛋公演。
SM Entertainment今日宣布，《SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO》這透過直播方式，讓全世界fans一起欣賞。而日本全國有80間戲院會盡行現場直播，最後一天的演出，亦將在Beyond LIVE和Weverse平台同步在線直播。這樣安排使得fans無論身在何處，都能共同享受這場盛大的K-Pop盛宴。
「SMTOWN LIVE」作為SM全球公演品牌，已在全球各大城市成功舉辦過演唱會。於2022年，在東京巨蛋舉行為期3天的演唱會，觀眾人數就高達15萬人，可見其受歡迎程度。這次演唱會更除呈現各藝人精彩的舞台表演，他們更會破天荒和合作，絕對讓fans們激動不已。無論是在現場觀看還是通過直播觀賞，這將是一場難以忘懷的演出。