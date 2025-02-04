Bob林盛斌見阿女男友感滿意 李璨琛爆Lucy多男同學埋身被摸手仔 (有片)

活動上，Bob、Dada、李璨琛一同受訪，談到Bob日前在IG自爆16歲最大囡囡帶男朋友返屋企拜年，他甜絲絲表示對阿女男友頗滿意，又讚對方識做，他自言這個體驗令他好「滾」，當時叫阿女同男友可以入房玩，但緊記要開門。至於日前到「阿姐」汪明荃屋企拜年，今次遇到隔籬台的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）同場，Bob指阿女都喜歡MIRROR，當天還有跟兩位鏡仔拜年，更即場拿出手機分享男友照片給Anson Lo和Edan過目，並獲讚高大及幾靚仔。

賀歲電影《哈哈哈新年喜劇》本周四（6日）在香港上映，今日(4日)舉行首映，姜皓文與太太殷寧夫妻檔上陣，兩夫現身香港首映禮，還有李璨琛、陳靜（Dada）、林盛斌（Bob）等拍檔出席，炎明熹、吳家樂、袁偉豪、黑妹、徐少強兒子徐偉棟亦有現身支持。

同樣貴為人父的李璨琛，都爆大女Lucy（李元元）讀幼稚園中班已有幾個同學仔埋身，他指Lucy有次話搭校車，坐旁邊的男同學竟主動拖手仔，李璨琛聽完即緊張問Lucy有否被同學仔拖手，之後Lucy稱有立即縮開才令他鬆一口氣。

至於Dada在片中不乏性感上陣，還跟主角姜皓文有感情線，還有跳舞場面，表示姜太殷寧很好，向她給予不少意見，所以拍攝愛情場面也不會尷尬。