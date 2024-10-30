熱門搜尋:
恐龍化石 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-10-30 19:52:54

Boyscation Too｜爆爭仔風波 Juzco不忿被指第三者開live斥Kendrick扮可憐

分享：
同志真人騷《Boyscation Too》近日鬧出爭仔風波，三位當時人昨晚開live發表自己感受。

同志真人騷《Boyscation Too》近日鬧出爭仔風波，三位當時人昨晚開live發表自己感受。

adblk5

ViuTV同志真人騷《Boyscation Too》昨晚（29日）播出一集，輪到Calvin安排行程跟Jason約會，兩人到主題公園大玩刺激機動遊戲，更興奮地聲稱海盜船和過山車是必玩項目，不過之前表現興奮的Calvin在玩過山車時，卻不停表示「好驚」，反而要Jason安撫，Jason更藉機拖著Calvin手給他壯膽。期間製作組還特別請來Calvin一位從事模特兒工作的型男朋友Wallace裝作偶遇，測試Jason的反應。

至於上一次約會看似甜蜜的KendrickYiboh，今集竟來個大反轉，YibohKendrick提出要結束大家尚在經營中的關係。原來Yiboh經過上次約會，自己沉澱過後，始終對Kendrick缺少了心動感覺。加上期間Yiboh曾跟Juzco和朋友到深圳玩了一日一夜後，發覺相比起Kendrick，自己對Juzco更有感覺，所以覺得要第一時間跟Kendrick交待清楚。被Yiboh拒絕的Kendrick，坦言感到心酸，但對於不善表達的Yiboh仍然選擇跟自己坦白，至少覺得自己的感受有被重視。

adblk6
《Boyscation Too》昨晚一集，輪到Calvin安排行程跟Jason約會。 兩人到主題公園大玩刺激機動遊戲。 製作組安排型男Wallace跟Calvin裝作偶遇，測試Jason反應。 Jason繞過Wallace搭著Calvin手給他勇氣鼓勵。

直播充滿火藥味

當節目播出後，網民反應激烈，有人鬧爆Juzco是第三者，而節目主理人王賢誌（Vinci）昨晚即透過社交平台開live，分別跟三位當事「仔仔」在直播中分享心情，Vinci再三否認節目有劇本，經Kendrick交代完來龍去脈，Yiboh輪到解釋遊深圳當天，Juzco原本有叫節目其他拍檔，但最後只有他出來跟Juzco及其友人去深圳

Juzco上線跟Vinci對談時，一開始已顯得頗勞氣，他坦言不懂包裝自己，自爆細細個被騙感情才誤做第三者之外，從來不會介入別人的感情，他又稱節目經剪輯後觀眾根本不清楚內情，導致自己要食死貓，Juzco更狠批有人扮受害者、虛情假意，認為若是真感情的話插針都手插唔入，期間Vinci多次叫Juzco「冷靜啲」，可是Juzco情緒未有平復，更斥：「初時我覺得唔會受影響，直到我見到Kendrick直播，或者節目組cut到咁樣啦，我真係個心好唔舒服。」Vinci聽完立即說：「嗱！你唔可以話節目組cut到咁...你依家好似怪埋我係我剪接到咁樣喎！」兩人各有各鬧，場面充滿火藥味，Juzco自言雖然曾經做過演員，但不代表喜歡在人前做戲，Juzco再數Kendrick其實沒有真心揀Yiboh，講到㷫起更踢爆Kendrick拍攝節目時，分別發短訊叫CalvinJason夾，之後又搭上其他人，第四個才揀Yiboh，如今卻在人前扮專情，形容睇到想嘔，並發悔氣：「你哋觀眾覺得乜嘢就乜嘢啦！」Juzco說罷即向鏡頭揮手後便cut線，Vinci打圓場指今次直播非常激，並稱不是為了流量，而是應該要有機會讓是非中三位主角以他們的方面不吐不快。

Yiboh和Kendrick第二次約會卻變成分手之行。 Yiboh給Kendrick最後的擁抱。 Juzco一開始時已顯得相當勞氣。 Vinci多次叫Juzco「冷靜啲」。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能