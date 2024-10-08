Boyscation Too｜王賢誌派10位參加者初會面任務 高顏值Calvin獲一面倒垂青

由王賢誌(Vinci)主理的ViuTV全新男男戀愛配對真人騷《Boyscation Too》，昨晚(7日)起開播，Vinci在首集安排10位互相素未謀面的參加者上船會面，並派發不同的隱藏任務，藉此促進彼此認識。10位各有不同背景的男生逐一登場，其中35歲的藥劑師Calvin，其高顏值獲4位參加者垂青，連製作組也禁不住笑稱節目可改名做《Calvin和他的男人們》。另一位備受關注的是年僅20歲小鮮肉Kurt。眾參加者會透過不同的活動和相處認識彼此，打開心扉，尋找最適合自己的另一半。

當日初次見面會，率先現身的是25歲從事凍肉店店長的Kendrick，他自言偏愛高大，想保護自己又或者想要自己保護的人。而第二位到場的是35歲，從事數碼媒體公關顧問的Ivan。被Vinci認為是搞笑能手的Ivan面對Kendrick時，竟相對無言，氣氛尷尬，Vinci也指大跌眼鏡。第三位則是在澳洲居住，從事企業策劃顧問的44歲Antony，自稱「食仔」無數、被封為「人肉流動車輪機」的Antony，被Vinic指他喝酒後會完全變成另一個人，而他飲酒後的魔性笑聲確實令整個氣氛輕鬆很多。

35 歲 Calvin最受歡迎

第四位到達，今年26歲的Yibon，隱藏任務是要稱讚其中一位參加者的衣著品味，而同時間對方亦要稱讚自己。對於從事時裝設計師的Yiboh來說，這個任務可謂易如反掌，Ivan很快便主動稱讚Yibon的服飾，極速完成任務。而Yibon回報的笑容同時亦幫Ivan完成了任務，原來Ivan的隱藏任務是要令至少3位參加者對自己露齒笑。

第五位到場，今年35歲的Calvin，是一位藥劑師，也是藥廠副總監。在場的4位參加者一看見高顏值的Calvin，異口同聲表示對Calvin最有好感。就連跟住第六位到場，29歲從事健身中心創意及營銷經理的Jason也聲稱Calvin熱情地跟他攀談，令他特別有印象。而第七位是34歲的專對調香師Stone，亦覺得與Calvin比較合得來，希望可以再進一步認識。