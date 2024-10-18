Boyscation Too｜脫下有色眼鏡 高層次溝仔 王賢誌Vinci：全部感情都是真

王賢誌(Vinci)繼無綫J2的《仔仔一堂》(Boyscation)後，相隔兩年製作男男配對真人騷，今次更斥資400萬炮製由ViuTV播的《Boyscation Too》，安排12位年齡介乎20歲至44歲的仔仔往峇里浪漫dating。早前Vinci聯同其中5名參加者包括35歲藥劑師Calvin、29歲健身中心經理Jason、26歲時裝設計師Yiboh、25歲凍肉店長Kendrick和20歲來自廣州的Kurt，各人分享參加節目原因和心態，縱不便劇透節目內容，亦剖白對擇偶與戀愛觀的轉變。Vinci形容今次參加者更年輕和主動，觀眾會看到更激烈爭仔實況，「其實感情關係是錯綜複雜，但全部都是真的。」

Vinci邀請 曾以為被騙 《Boyscation Too》的參加者全部經Vinci親自邀請，問到為何不作海選？他解釋，「海選會有好多奇怪嘅人，我不只睇樣貌和身材，雖然都重要，但如果我唔識佢哋性格，可能騎劫咗個節名，有人想出名或發明星夢，始終這不是選秀節目，所以我真係每一個都約出來見面。」另一邊廂，5位囝囝又有甚麼考慮？最年輕的Kurt直言看過《仔仔一堂》，但認為年齡層差距太遠，直至今年初首次來港時，收到Vinci的IG訊息邀約食飯，「我特登去廁所上Google搜索，原來是王賢誌，應該唔會呃人。」Vinci表示想邀請非香港人參加，而Kurt已擁有十幾萬追蹤者，又懂廣東話，便懂粗粗主動邀請。Yiboh坦言因與前度分手後，「那時我很想找一段健康的新關係。」

自戴有色眼鏡 原來Kendrick、Jason和Calvin都曾被邀請參加上輯節目，但當年仍有拖拍或未有心理準備，Kendrick直言反正單身，不妨一試，「我相信佢眼光，搵到質素不錯的參加者，所以就答應了。」被公認是最健碩但自嘲似巴斯光年的Jason，特地為節目減肥操肌，被Vinci爆料他當時正打算與男友分手，他直言，「也可以講係順便分手，當時正想分手，推我一把，下定決心。」由首集已是非常搶手的Calvin剖白，「上次覺得心態未準備好，有包袱，又怕影響到工作和家人。」相隔兩年，Calvin藉參加節目向家人出櫃，「無論係同志平權或個人層面，我一直戴著一副有色眼鏡去睇自己，旁人不特別歧視，其實自己覺得別人會歧視你。這節目就是要話俾人知，無論性小眾或弱勢社群，你都係最好的你，毋須理別人眼光。」Kurt自言小五已確認自己是同性戀，「我對公開身份不太在乎，覺得係平常事，沒牽掛也沒甚麼去探討。」

預料有惡評 話雖如此，真人騷節目圍繞男男約會，不乏大膽畫面，香港網民向來尖酸，Vinci強調事前已讓他們做好心理準備，「他們都預料會有惡評，接受到才會參加，我不想最後發現應付不到才縮沙或崩潰，我也擔當不起。」Calvin認為這是每個人的終身學習課題，「你的生活生存，不是為了取悅他人，最重要係點樣睇自己，愛你的點去睇你。」正所謂愛一個上一課，今次節目為各人帶來甚麼轉變？Calvin續說，「我最大得著是別太執著，無論對感情或處事，都可以寬容一點。」被指敢愛敢恨的「小鮮肉」Kurt為奪心頭好，不時主動出擊，他自言亦有反思，「有時我太疼愛自己，太照顧自己感受，往往以開心為大前提。」 I 人是 E 人的玩具？ 渴望建立健康關係的Yiboh坦言，「雖然每天都不停去溝仔，但層次較高，不只睇樣貌，在跟他們磨合的同時，也跟自己磨合，慢慢更了解自己。這節目讓我學習如何跟人溝通，將自己的情感表達出來。」Kendrick自爆早已認識Yiboh，見證對方改變，「他更勇敢表達自己，唔係為迎合對方而妥協，愛一個人唔可以愛冇咗自己。」跟前度拍拖6年仍告分手，Yiboh剖白，「以前一直以愛情為先，甚麼事都遷就對方，其實有甚麼需求也可坦誠表達，唔需要收收埋埋。至少你表達，人家才會知，大家互相磨合才是健康關係。」Calvin補充說，「其實I(內向型)的人唔會講自己感受，社會以E(外向)人為主導，好想同E人講唔好忽略I人。」明顯是E人的Kurt即爆笑搶白：「我覺得I人是E人的玩具，可以帶著他去看世界。」

父母離異 渴求愛 Kendrick自言偏向自我保護力，「以前覺得要愛自己，才可將多出的愛分給別人，經歷這個真人騷後，我覺得唔去怕吃虧，可以勇敢點踏出第一步，可給對方多點愛。」原來一切與童年成長有關，「我10歲時候父母離婚，我跟媽媽住，她不是不愛我，但長期工作沒空照顧我，我好想找個人陪，經歷感情的背叛及被背叛、磨合與不適合，有段時間覺得自己一個更舒服開心，或照顧自己才去照顧別人。但後來發覺兩個人一起生活，自己有困難不應怕麻煩對方而不敢跟說，應該由兩個人一起去面對。」Jason就表示，一直以為很清楚自己的擇偶條件，「拍攝時就覺得不太知道自己想要甚麼，其實鍾唔鍾意一個人，未必有原因，很自然就發生。」Vinci不忘補充，節目過程會迫他們作不同抉擇，往往很難專一，看似錯綜複雜，但每人均付出真感情。