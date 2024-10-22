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娛樂
2024-10-22 13:05:02

Boyscation Too｜Calvin廁所餵Antony食麵拍寫真 小鮮肉Kendrick啜Yiboh獻螢幕初吻

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王賢誌投資達七位數拍攝《Boyscation Too》，十分揼本。

王賢誌投資達七位數拍攝《Boyscation Too》，十分揼本。

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由王賢誌（Vinci）主理的ViuTV男男戀愛配對真人騷《Boyscation Too》，逢星期一至五晚上10時30分播出，節目請來10位來自不同背景，擁有各自故事的男生一同踏上愛情配對之旅。

10位參加者由20歲到44歲，Antony、Calvin、Ivan、Jason、Kurt、Kendrick、Lori、Stone、Tyler、Yiboh各具賣點，並找來「元老級」的Juzco、Nelbon加入爭仔戰團，為《Boyscation Too》更添節目效果。Vinci今次十分揼本，更投資達七位數拍攝，拍攝隊今年4月展開六天峇里之旅，昨晚播出的第11集，12位「仔仔」分成六對CP，以「曖昧」主題在峇里拍攝一系列唯美寫真爭出線，為了勝出，眾人可謂各出奇謀，不過有人似乎對「曖昧」有所誤解，更挑戰大膽尺度，既除衫又有大量親密接觸，Antony孖Calvin在廁所攞景，還踎住馬桶餒杯都，效果搞笑。至於兩位小鮮肉Kendrick、Yiboh都十分專業，兩人浸在浴缸中獻上螢幕初吻，不過一拍完即不禁爆笑。《Boyscation Too》目前已播出一半，今晚第12集會再掀高潮，12子大玩Truth or Dare將不乏刺激兼具爆炸性內容。

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