Boyscation Too｜Juzco批票王表現係個渣男 Kurt：諗住推Jason落懸崖

昨晚（23日）播出第13集，12位參加者留在峇里最後一天，Vinci特別給眾人安排一場不留遺憾的約會，各人可挑選一位對象進行單對單約會，而被選的人只能接受而不能拒絕。由始至終對Kurt一條心的Tyler毫無懸念地選擇了Kurt，而Kurt表示昨晚跟Jason詳談過後，知道二人已沒有可能，故不會再浪費時間，決定嘗試跟Tyler發展一下。對於Kurt選擇跟自己約會，Tyler並不覺得自己是「備胎」，還認為自己是挑起事端的始作俑者，令到Kurt受傷害，明白Kurt對這次的選擇應該感到不少壓力。其實Kurt一直也知道Tyler 用情專一，而且還非常貼心和很懂得照顧人，認為今次正好給自己機會對他加深了解。不過失戀的心情又怎會一夜而癒，約會途中，Kurt突然表示：「諗住推Jason落懸崖，不過算啦，做人要善良。」由此可見Kurt仍然放不下Jason，Tyler亦明白Kurt需要時間消化，更表示會等他。

反觀Calvin和Jason這一對不用多說，當然是互相選擇對方約會。二人初次約會，Jason便預先幫Calvin 叫了一杯Vodka Martini，令Calvin驚喜萬分，原來Jason之前一直暗地𥚃有留意Calvin喜歡喝什麼，Calvin知道後不禁露出甜絲絲的笑容。事後Calvin坦言跟Jason約會感覺很甜蜜、很開心，認為緣份要來的話，就算大家之前一直沒有太多互動，最後始終也會走在一起。而Jason就直指跟Calvin相處沒有任何顧慮，每一刻也覺得很舒服。

除了他們之外，互選對方約會的還有Yiboh和Kendrick，以及Stone和Nelbon。之前已互相認識，一直以朋友相待的Yiboh和Kendrick，經歷過一同拍攝曖昧寫真之後，Kendrick感覺到大家身邊散發出粉紅色泡泡，而Yiboh亦指跟Kendrick相處非常舒服，沒有一絲違和感，看來他們終於嘗試向對方邁進一步。至於Stone經過多次向Nelbon表白，亦終於得到Nelbon的回應，Nelbon聲稱望著Stone雙眼就會很想笑，直言對著朋友是不會這樣。不過他們最後能否修成正果就仍然有待觀察。此外，Juzco選擇的約會對象卻是一向沒有甚麼交集的Jason；當Juzco得知Jason和Calvin互相選擇了對方約會，而對Kurt和Ivan的選擇卻採取事不關己的態度，Juzco即時露出不悅的表情，還直接質問Jason：「你現在不覺得尷尬？」原來一早已跟Jason相識的Juzco，曾經也心儀Jason，而Jason亦承認一開始時也對Juzco有好感。但Juzco卻表示當時的Jason就跟現在一樣，抱著「你有你選擇，我是不會拒絕」的態度，所以大家也覺得Jason是「渣男」，而這次Jason最後也確實表現到自己是一個「渣男」。Juzco覺得自己在眾人中認識Jason最耐，只有自己才會坦白跟他說出問題所在，所以希望藉此機會能給他意見。但Jason卻摸不清Juzco跟他約會的用意，直言感覺像批鬥大會。而Jason亦堅稱每一次也真心多謝大家選擇自己，亦有跟大家表示抱歉。自言有些地方自己確實處理得不夠好，還表示如果有機會的話，可能不會選擇當初的決定。