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2022-05-24 17:54:32

Brett Morgen拍David Bowie題材新戲《Moonage Daydream》秋季上映

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《Moonage Daydream》官方海報。

曾執導過Sting隊band The Police紀錄片《Can’t Stand Losing You》，以及《Kurt Cobain：Montage of Heck》的導演Brett Morgen，以David Bowie為題材的最新電影《Moonage Daydream》，剛剛於YouTube發布首支預告，把Bowie過往從未曝光影像結集成片。

 

 

▼《Moonage Daydream》早前發布了電影的首支預告片。▼

首部官方授權的David Bowie電影

《Moonage Daydream》片名來自Bowie 1971年5月發行的單曲同名，屬於Ziggy Stardust慨念時期創作，此片由David Bowie遺產基金會出資，是首部獲授權的 David Bowie電影。Brett Morgen不但負責導演的工作，更身兼編劇、剪接與製片人，這部電影非紀錄片，亦不是傳記片。Brett Morgen從Bowie過往私人拍攝的錄像中，包括從未公開的現場演出、罕見畫面，以及他本人的畫外音旁白，加上40首重製的Bowie經典歌曲交織而成。

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《Moonage Daydream》以大量 Bowie未曝光影像結集而成。

《Moonage Daydream》剛於「康城影展」首映，看過的觀眾都說畫面拍得令人如身歷當年的演出現場。電影預計今年秋天在戲院上映，明年春季會在HBO頻道播出。

《Moonage Daydream》剛於「康城」首映，獲得一致好評。

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