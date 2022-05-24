Brett Morgen拍David Bowie題材新戲《Moonage Daydream》秋季上映

曾執導過Sting隊band The Police紀錄片《Can’t Stand Losing You》，以及《Kurt Cobain：Montage of Heck》的導演Brett Morgen，以David Bowie為題材的最新電影《Moonage Daydream》，剛剛於YouTube發布首支預告，把Bowie過往從未曝光影像結集成片。

首部官方授權的 David Bowie 電影

《Moonage Daydream》片名來自Bowie 1971年5月發行的單曲同名，屬於Ziggy Stardust慨念時期創作，此片由David Bowie遺產基金會出資，是首部獲授權的 David Bowie電影。Brett Morgen不但負責導演的工作，更身兼編劇、剪接與製片人，這部電影非紀錄片，亦不是傳記片。Brett Morgen從Bowie過往私人拍攝的錄像中，包括從未公開的現場演出、罕見畫面，以及他本人的畫外音旁白，加上40首重製的Bowie經典歌曲交織而成。