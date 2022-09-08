BrianBond C Lam. 10月出戰韓國 唐安麒：希望佢哋為香港爭光

▲《Asia Model Festival》是亞洲最大型模特兒選秀活動，參賽者來自世界各地。▲ 由ACE ENTERTAINMENT及韓國《Asia Model Festival》合辦的亞洲最大型模特兒比賽《亞洲模特盛典香港賽區》(Face of Hong Kong)，兩位冠軍林灝邦(BrianBond)、翟司琳(C Lam.)將於10月代表香港到韓國參賽，ACE的老闆唐安麒，希望兩位參賽者能為香港爭光。

唐安麒在比賽初段以睇好C Lam.，指她前途無限。

今年踏入第17屆的《Face of Asia》，是韓國大型國際模特兒選拔活動，一直是韓國甚至亞洲模界及演藝圈的「星工廠」，是無數欲投身模界及演藝事業的有能之士，能一圓星夢的國際性平台。歷屆的勝出者，均有大量機會體驗及參與國際性的時裝展及演藝娛樂活動。