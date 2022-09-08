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娛樂
2022-09-08 16:29:14

BrianBond C Lam. 10月出戰韓國 唐安麒：希望佢哋為香港爭光

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Asia Model Festival》是亞洲最大型模特兒選秀活動，參賽者來自世界各地。

ACE ENTERTAINMENT及韓國《Asia Model Festival》合辦的亞洲最大型模特兒比賽《亞洲模特盛典香港賽區》(Face of Hong Kong)，兩位冠軍林灝邦(BrianBond)、翟司琳(C Lam.)將於10月代表香港到韓國參賽，ACE的老闆唐安麒，希望兩位參賽者能為香港爭光。

 

 

HK ENT

唐安麒在比賽初段以睇好C Lam.，指她前途無限。

今年踏入第17屆的《Face of Asia》，是韓國大型國際模特兒選拔活動，一直是韓國甚至亞洲模界及演藝圈的「星工廠」，是無數欲投身模界及演藝事業的有能之士，能一圓星夢的國際性平台。歷屆的勝出者，均有大量機會體驗及參與國際性的時裝展及演藝娛樂活動。

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BrianBond指，能夠代表香港出賽，必定全力以赴。

歷屆得獎者星光熠熠

而《Face of Asia》除了選拔新星，每年都會頒獎予亞洲演藝及時尚界的代表人物，歷屆得獎者星光熠熠，包括東方神起、車勝元、權相佑、崔智友、少女時代、李炳憲、金秀賢、林志玲及古巨基等。對於ACE娛樂旗下兩位愛將雙雙入圍，老闆唐安麒高興稱：「十分榮幸，非常高興，本來以為只得一位入選，結果兩位都入選，可以去韓國參賽，真係好開心。」

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