泰國BL劇大行其道,三年前推出的《只因我們天生一對》(2gether)系列更是迷盡各地腐女粉絲,令兩位主角Bright Vachirawit和Win Metawin已躋身當地一線偶像之列,二人近日同時身在香港,Win正趕拍主演新片,Bright則於今日黃昏出席Burberry圓方新店開幕活動,同場還有談善言,Janet Ma及其囡囡Irisa等,Bright公開現身又必定出現墟冚場面。

足本訪問今晚上架

BrightWin上星期六到亞洲博覽館舉行的《Side By Side Concert Tour In Hong Kong》,開騷前接受「Do姐」鄭裕玲訪問,今午Do姐就公開專訪片段,她寫:「由《2gether》爆紅至今,人氣有增無減。今次Do Show搵嚟兩位泰國Super Star Bright & Win上嚟一齊斟一斟。」Do姐最近加入YouTuber行列,其個人頻道 《The Do Show》自6月底開張至今,已先後找來「發哥」周潤發、「山P」山下智久和新木優子成為受訪紅星,今次則有BrightWin登場,足本訪問會在今晚上架。