Britney Spears三度出嫁 前夫硬闖婚禮現場開直播被捕

40歲美國天后Britney Spears三度嫁人，與28歲健身教練Sam Asghari於當地時間周四傍晚在洛杉磯大宅舉行婚禮，沒料到竟有不速之客闖入，而且更是Britney首任丈夫Jason Alexander，由於Jason在現場直播兼企圖搗亂，繼而被保安制服，之後交給警方將他鎖上手扣帶走。

Britney今次婚禮邀請約百名賓客出席，其中包括麥當娜（Madonna）、Paris Hilton、桂妮芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、Selena Gomez等，點知新娘前夫Jason Alexander攀越大宅外的圍欄、沿山坡滑下、偷偷進入婚禮場地，過程一直用手機開Live直播，當被保安發現後要求他離開時立即發爛，自言要搗亂婚禮，最終他被保安人員用武力帶離大宅範圍，更驚動警方，有指Britney得悉事件後相當激動，更透過律師Mathew Rosengart表示會跟警方合作，確保Jason Alexander以最嚴重罪名起訴。

40歲的Jason Alexander與Britney早在兒時認識，兩人於2004年到拉斯維加斯簽紙，又在當地教堂閃婚，但婚姻只維持了55小時便被宣告無效，之後女方解釋是一時衝動才跟對方結婚。Britney今年新聞多多，去年才擺脫父親長達13年的監護權，4月宣布懷孕的她上月卻不幸流產。