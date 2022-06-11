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娛樂
2022-06-11 11:53:40

Britney Spears公開婚禮盛況 啜娜姐重演經典一幕

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Britney三度嫁人，與細她12年的健身教練Sam Asghari拉埋天窗。

Britney三度嫁人，與細她12年的健身教練Sam Asghari拉埋天窗。

40歲美國樂壇天后Britney Spears三度嫁人，與細她12年的28歲健身教練Sam Asghari拉埋天窗，婚禮在其大宅內，雖然Britney首任丈夫Jason Alexander硬闖現場一度破壞氣氛，但一對新人仍然冇掃興，場面亦相當熱鬧。

Britney Spears跟家人斷絕關係，故婚禮並未邀請父母、胞兄及細妹出席，但盛會卻不乏重量級紅人，計有麥當娜（Madonna）、杜莉芭里摩亞（Drew Barrymore） 、Paris Hilton、Selena Gomez等，令婚禮星光熠熠。Britney與娜姐更high爆啜咀，重演多年前在MTV頒獎禮上的經典一幕。

Britney穿着VERSACE設計的露肩低胸婚紗，下半身還開一邊高衩，款式高雅又不失性感。可惜的是，Britney兩個寶貝仔未能到場，而她亦在社交平台公開婚禮盛況，與歌迷分享喜悅。

Britney在社交平台公開婚禮盛況。 Britney Spears與細她12年的練Sam Asghari拉埋天窗，場面熱鬧。 杜莉芭里摩亞、Selena Gomez都有場到，令婚禮星光熠熠。 Britney與麥當娜high爆啜咀。 盛會不乏重量級紅人，Britney Spears啜麥當娜重演經典一幕。 Britney Spears與麥當娜當年在MTV頒獎禮上的一幕已成經典。
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