Britney Spears回憶錄｜試鏡《忘了、忘不了》揮低Scarlett Johansson　怕難抽離角色放棄從影

喊到傻嘅純愛電影曾經喺2000年代盛行一時，日本有《世界中心呼喚愛》、《一公升眼淚》；韓國嘅《抱擁這分鐘》，深情苦戀喊到豬頭咁。荷里活當時都有拍，好似《P.S 我愛你》及由Rachels McAdams及Ryan Gosling主演嘅《忘了、忘不了》（The Notebook）。

長據最好睇愛情片片單上

《忘》故事講述在熱鬧的嘉年華會夜晚，年輕貌美的愛莉（Rachel McAdams 飾）認識了帥氣可愛的諾亞（Ryan Gosling飾），雖然家世背景懸殊，但他們彼此吸引、無法自拔。然而二次世界大戰的爆發，無情烽火硬生生迫使兩人離散…

電影改編Nicholas Sparks暢銷的同名小說，門不當戶不對仲要加上戰亂被逼分離嘅初戀令人難忘。《忘》2004年上映時大受歡迎，捧紅埋2位當時仲係年輕新演員嘅主角，直至今日《忘》依然長據最好睇愛情片片單上，魅力驚人。