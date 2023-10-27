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娛樂
2023-10-27 16:45:35

Britney Spears回憶錄｜試鏡《忘了、忘不了》揮低Scarlett Johansson　怕難抽離角色放棄從影

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《忘了、忘不了》劇照

喊到傻嘅純愛電影曾經喺2000年代盛行一時，日本有《世界中心呼喚愛》、《一公升眼淚》；韓國嘅《抱擁這分鐘》，深情苦戀喊到豬頭咁。荷里活當時都有拍，好似《P.S 我愛你》及由Rachels McAdams及Ryan Gosling主演嘅《忘了、忘不了》（The Notebook）。

長據最好睇愛情片片單上

《忘》故事講述在熱鬧的嘉年華會夜晚，年輕貌美的愛莉（Rachel McAdams 飾）認識了帥氣可愛的諾亞（Ryan Gosling飾），雖然家世背景懸殊，但他們彼此吸引、無法自拔。然而二次世界大戰的爆發，無情烽火硬生生迫使兩人離散…

電影改編Nicholas Sparks暢銷的同名小說，門不當戶不對仲要加上戰亂被逼分離嘅初戀令人難忘。《忘》2004年上映時大受歡迎，捧紅埋2位當時仲係年輕新演員嘅主角，直至今日《忘》依然長據最好睇愛情片片單上，魅力驚人。

電影上映差唔多20年，原來當時女主角人選係樂壇天后Britney Spears及Rachel McAdams之爭！Britney近日出自傳The Woman in Me，大爆情史之餘仲敍述事業相關點點滴滴，其中包括為《忘了、忘不了》試鏡！

麻麻地鍾意戲中40年代嘅戲服

當時Britney已知男主角為其童星年代The Mickey Mouse Club拍檔Ryan Gosling，因為舊同事再度合作而有興趣一試。電影負責選角嘅導演Matthew Berry向The Daily Mail証實相關消息，仲指當年有眾多女星爭奪「愛莉」一角，Britney試鏡演技震懾眾人，更打敗當時有份試鏡嘅Scarlett Johansson、Claire Danes、Amy Adams、Jamie King 及Mandy Moore！

最後女主角成為Britney及Rachel之爭，不過Britney主動放棄，因為佢麻麻地鍾意戲中40年代嘅戲服，加上佢之前螢幕處女作Crossroad，深明自己投入角色後難以抽身，容易陷入角色中戲假情真，所以決定唔再演戲！如果當時有演技老師專業指導，會唔會今日多個影后Britney Spears？

原文刊登於 電影LOL

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