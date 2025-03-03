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娛樂
2025-03-03 16:10:05

BTOB出道13周年 宣布4月來港辦兩場見面會展現奧運精神

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BTOB出道13周年，宣布4月再度來港。

BTOB出道13周年，宣布4月再度來港。

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BTOB 成員徐恩光、李旼赫、任炫植、Peniel 將在出道 13 周年紀念日與粉絲Melody見面。BTOB COMPANY透過香港官方宣布《2025 BTOB FAN-CON '3,2,1 GO! MELympic'》定在42526日在西沙GO PARK的安盛創夢館舉辦香港見面會。

這次的海報於體育場的田徑跑道拍攝，展現 BTOB 陽光活力燦爛笑容，活動主題為「MELympic」，結合了粉絲名「MELODY」和「Olympic（奧林匹克）」兩個詞的創意名稱，BTO將為粉絲們精心準備的一場專屬「粉絲奧運會」。活動中將呈現豐富多元的演出以及趣味的互動挑戰環節，亦傳遞著奧林匹克團隊合作精神，相信這將是一場充滿歡笑與競技的美好時光，與MELODY同慶13 周年紀念日。活動也特別準備了多項獨家粉絲福利，包括團體合照、觀看彩排、以及簽名海報與簽名拍立得等，讓MELODY可以滿載而歸。

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是次海報於體育場的田徑跑道拍攝。

是次海報於體育場的田徑跑道拍攝。

2025 BTOB FAN-CON3,2,1 GOMELympicin Hong Kong

日期：2025425 ()26 (

時間：下午8時正

場地：AXA 安盛創夢館 (AXA Dreamland) 西沙 GO PARK

票：HKD$1488 / $1188 / $988 （全場坐位）

門票於313 早上11 KKTIX 公開發售

BTOB定在4月25、26日於西沙GO PARK的安盛創夢館舉辦兩場香港見面會。

BTOB定在4月25、26日於西沙GO PARK的安盛創夢館舉辦兩場香港見面會。

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